Как выпускник биофака СПбГУ Юрий Андрейчук за 20 лет превратил маленькую лабораторию в медицинского гиганта «Хеликс»

Сейчас медицине брошен вызов в виде COVID-19 – какой вы видели свою миссию во время пандемии? Насколько мне известно, «Хеликсу» удалось оперативно начать диалог с государством, получить разрешение на тестирование и в разы повысить его доступность для петербуржцев.

По правде говоря, государство само обратилось к крупным представителям лабораторного бизнеса, и мы были в их числе. Нам удалось включиться сразу, одними из первых — ровно потому, что были уже технологически готовы. Это не та история, когда все строилось на бегу, мы уже имели две больших, оснащенных, автоматизированных ПЦР-лаборатории для проведения тестов на коронавирусную инфекцию. А наши IT-решения позволили площадкам компании работать на разных тест-системах и, в том числе, быстро переключаться с одной на другую. Но, конечно, СOVID-19 – объективно сложная история для всех, потому что объемы тестирования большие.

Объемы, действительно, огромные. Как ваши лаборатории справляются сейчас?

У нас же здорово упали объемы других исследований. Была приостановлена плановая медицинская помощь, тесты «мирного времени» стали выполняться куда реже. Логистика рухнула с некоторыми регионами. Так что произошло перераспределение ресурсов.

Вы не раз говорили, что в ближайшем будущем лабораторную диагностику ждут серьезные изменения — из-за развития IT. Так чего же нам ждать?

Важный тренд, который будет определять будущее — это интероперабельность. Объясню: в какой лаборатории или клинике ты бы не получил информацию о своем здоровье, сможешь хранить эти данные в одном месте — в своем смартфоне, например. Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы быть интероперабельными. Если бы тот же Apple позволил загружать результаты анализов из «Хеликс» в приложение «Мое здоровье», мы бы перекинули эту информацию в смартфоны клиентов за полдня. Представьте, как это удобно. Сегодня ты пошел в «Хеликс», завтра в государственную клинику, и все результаты исследований стекаются на одну платформу, а на основании их еще строятся графики о динамике здоровья и так далее.

А вы уже пытались договориться об этом с Apple?

Да, мы им писали. Но они пока не развивают эту тему в России, только в США и ряде других стран.