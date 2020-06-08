В Роспатенте назвали сроки создания эффективной вакцины от коронавируса

Как рассказал Ивлиев в интервью «Российской газете», только за апрель и май 2020 года в Роспатент были поданы более 90 заявок, в настоящий момент на рассмотрении находятся более 50. Данные разработки наиболее актуальны в условиях пандемии коронавируса, поэтому ведомство рассматривает их в приоритетном порядке с привлечением наиболее сильных специалистов. Кроме того, сроки рассмотрения заявок сокращены — с 5-6 месяцев до двух.

«Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет. Уже выданы по одному патенту на вакцину, на диагностические тест-системы и на устройство для обеззараживания воздуха в помещении. Также активно подаются заявки на средства индивидуальной защиты, но уже в качестве полезных моделей. Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад», — рассказал глава Роспатента.

Напомним, что в конце мая в России успешно провели испытания вакцины от коронавиурса на людях. Но неофициально — подопытными стали добровольцы из числа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Все участники неофициальной вакцинации в порядке. Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания.

Вакцину от нового коронавируса COVID-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Минобороны начинает испытания вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах, а в Германии и Великобритании к испытаниям на людях уже приступили. Еще в начале февраля глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от COVID-19 уйдет около полутора лет. Позже также стало известно, когда в России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса.