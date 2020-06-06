Министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое название «Илсира»), предназначенное для лечения COVID-19. Производителем стала петербургская компания «Биокад», разрабатывающая вакцину от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.
Минздрав зарегистрировал препарат, который лечит осложнения коронавируса
По информации пресс-службы Минздрава России, этот препарат будет применяться при тяжелой форме COVID-19. Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, лёгочной ткани, к тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом», – отмечается в сообщении.
«Думаю, теперь мы сможем контролировать осложнения при COVID-19 и свести тяжёлые последствия к минимуму. Если мы уменьшим смертность от этого нового вируса, значит мы решили первую задачу, следующая задача — защитить население нашей страны вакцинацией. Вакцина будет скоро точно! Сейчас мы выиграем время с Ливилимаб, дальше будет вакцина!» — добавил на своей странице в Facebook генеральный директор компании «Биокад» Дмитрий Морозов.
Ранее Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса — «Авифавир». Препарат будет реализовываться по контрактам с медучреждениями и не выйдет в свободную продажу. «Авифавир» разработан на базе японского противовирусного препарата «Фавипиравир». Так, Россия стала третьей страной (помимо Японии и США), у которых есть лекарство против коронавируса.
Напомним, массовая вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции может начаться уже в начале осени. Весь процесс займет от 6 до 9 месяцев, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Гинцбург сообщил об успешно проведенном испытании вакцины от коронавируса на людях. Все участники неофициальной вакцинации в порядке — они «здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома, я надеюсь». Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания.
Сейчас разработка вакцины в центре Гамалеи идет по плану — предположительно, к концу лета она будет зарегистрирована. Несмотря на это, по мнению Гинцбурга, одновременной вакцинации всего населения России ожидать не стоит — процесс может растянуться на полгода.
Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
59% россиян заинтересованы в прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, каждый четвертый (26%) опрошенный уверен в том, что сделает такую прививку. Такую статистику приводит ВЦИОМ. При этом треть жителей страны (35%) не собираются быть привитыми. А в больницах Петербурга начались клинические испытания левилимаба, который применяется для лечения одного из последствий коронавирусной инфекции — цитокинового шторма.
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