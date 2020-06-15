Краткий ликбез о лазерной эпиляции, для тех, кто давно собирается, но все никак

1. Лазерная эпиляция — хорошая бьюти-инвестиция, восковая — не очень

Маргарита Галич. Во время восковой депиляции волос лишают привычного места обитания, но лишь на время. Все возвращается, кроме того, добавляется проблема в виде врастания волос. Точка приложения лазерной и фотоэпиляции — это сам волосяной фолликул. В нем содержатся хроматофоры, которые поглощают световую волну. Волшебство происходит на глубине примерно 4 мм: световая энергия превращается в тепловую, разогревая и разрушая луковицу. В ходе курса процедур мы поэтапно лишаем жизни все фолликулы.

2. Обращайте внимание, на каком оборудовании работают в клинике

Маргарита Галич. Оборудования для лазерной и фотоэпиляции много, и это аппараты совершенно разного уровня. Эффективные стоят дорого, порой их стоимость измеряется в шестизначных цифрах. Конечно же, позволить их могут крупные клиники, а не районные салоны красоты. Я рекомендую обращать внимание на установки, оснащенные системой интенсивного импульсного света (IPL).

Евгения Стадник. И недорогой корейский аппарат имеет право на жизнь. Но важно понимать, что его эффективность ниже, чем могла бы быть. Если вам принципиально время, количество и качество процедур, рекомендую ориентироваться на известные мировые бренды — например Cynosur. Частый вопрос — фотоустановка или лазер? В основе работы обоих лежит принцип светового излучения. Но вспышка света, которую рождает фотоустановка, менее избирательна и снижает активность процедуры. Поэтому я делаю выбор в пользу лазерной эпиляции и комбинированных аппаратов с неодимовым и александритовым лазером. Такое сочетание позволяет работать со всеми типами кожи и любым цветом волос.

Наталья Тимохина. В лазерной эпиляции есть свои золотые стандарты — например александритовые лазеры от Candela Corporation. Первые модели появились еще 25 лет назад и ежегодно эволюционировали. Важен не только аппарат, но и специалист, который на нем работает. Он должен обладать медицинским образованием и достаточным опытом работы на оборудовании — от того, какой протокол подберет врач, зависит эффективность и безопасность процедуры.

3. Никто не скажет вам, сколько времени займет полный курс

Наталья Тимохина. Врач лукавит, если уже на первой процедуре говорит вам, сколько времени все займет. Но можно ориентироваться на средние показатели — для гормонозависимых зон (например, пушок на лице обусловлен андрогенными гормонами) может потребоваться 12–15 процедур с промежутком 1 раз в месяц. А вот добиться гладких голеней реально всего за 6 визитов с интервалом в 1,5–2 месяца. Обычно пациенты довольны результатом уже после первой процедуры — точнее через 7–14 дней после нее. Именно в этот период времени фолликул погибает и волосы выпадают.

Евгения Стадник. Длина курса складывается из индивидуальных особенностей и простой арифметики. На теле в активной фазе роста одновременно находится 5–20 % от общего объема волос. Лазер воздействует именно на них. Длина полноценного курса, как правило, занимает от 6 до 10 посещений с периодичностью раз в месяц.