При каких условиях госпитализируют пациентов с пневмонией в Петербурге? Отвечает комздрав

Соловьера рассказала, что сейчас в больницу отправляют только тех петербуржцев, чьи легкие поражены на 25%.

«Однозначно в больницу кладут горожан, у которых поражено больше 25% лёгких (определяется по КТ — ред.). Но основное — это клиническое течение. [Врачи смотрят], есть ли у пациента температура выше 38,5 градусов, есть ли определённая частота дыхания и показатель насыщенности крови кислородом», — отметила она.

Позднее она начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению отметила, что «лёгких» пациентов направляют в «Ленэкспо» или другой перепрофилированный госпиталь, а «тяжёлых» — в специализированный инфекционный стационар.

Тем временем, с 3 июня в Петербурге перешли на новую методику формирования отчетов по смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это должно повысить оперативность, считают в Комитете по здравоохранению.

За все время в Петербурге зафиксировано 17 069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 331 человек, скончались 240. Главным сейчас является выход на плато или снижение суточных цифр заболевших. «Собака.ru» публикует динамику количества ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Петербурге, Ленинградской области, Москве, России и в мире.

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