Как справляться с истерикой и капризами ребенка: пошаговая (и работающая!) инструкция для родителей от психолога

Значение эмоций и миссия родителей

Демонстрация эмоций маленьким ребёнком необходима для его выживания – это самый доступный способ показать родителю, что он испытывает стресс, что ему что-то хочется или что-то не нравится. Маленькие дети не могут сказать словами, не могут выбрать, каким способом в своём поведении они будут транслировать эмоции. Именно поэтому задача взрослого — помогать ребёнку понимать, что с ним происходит (на вопрос «как?» ответ чуть ниже), и обучать социально приемлемым способам выражения эмоций, ни в коем случае не предлагая их просто-напросто подавить.

Выраженность эмоций

Любую эмоцию мы можем померить, как…температуру. Давайте посмотрим на примере гнева. Представим, что у нас есть градусник, у которого ноль градусов – это состояние нашего спокойствия, а 100 градусов – это состояние гнева как наивысшего проявления нашей злости, недовольства, когда мы выходим из себя. Но температура не всегда достигает 100 градусов. Иногда она может останавливаться на 25 (это может быть температура раздражения), иногда 50 (умеренная злость), иногда 75 (достаточно сильная злость, когда уже сложно сдерживаться).

Когда ребёнок находится в состоянии истинной истерики (что значит «истинная» – ниже) – это температура 75-100 градусов. Это та температура, при которой самостоятельно ребёнку успокоиться трудно. При этом в целом градусник любой (кроме, пожалуй, радости) эмоции может вести к истерике.

А точно ли там 100 градусов?

«Да он просто манипулирует и выпрашивает, нет у него никакой эмоциональной температуры,» скажете вы и будете правы…или нет. Всё дело в том, что истерики можно условно разделить на два типа. Назовём их «истинные истерики» и «капризы».

Истинная истерика – это такое состояние ребёнка, когда он чем-то сильно расстроен, зол, испуган и ему сложно успокоиться (в общем, те самые 100 градусов). В таком состоянии ребёнок не воспринимает обращённую к нему речь, выглядит расторможенным, тяжело дышит. Чем младше ребёнок, тем более вероятно, что у него именно такой тип истерики.

Капризы же характеризуются тем, что эмоциональные проявления ребёнка служат для достижения конкретной цели (например, чтобы родитель что-то разрешил/купил, чтобы родитель обратил внимание (не обязательно позитивное)). Градус эмоций при таком типе истерики конечно же значительно ниже 75. При этом иногда дети (особенно в возрасте до 5 лет) используют поведение внешне напоминающее истерику неосознанно, просто потому, что ранее такого типа поведение было подкреплено со стороны родителей. Капризы достаточно быстро могут быть прекращены ребёнком в случае достижения цели или в случае грамотного поведения родителя и удержания им границ.