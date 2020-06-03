Вадим Брагилев Сооснователь «ГрандМед» и доцент университета им. Мечникова — признанный классик маммопластики. К автору более 70 научных работ в области реконструктивной и пластической хирургии идут с самыми нестандартными кейсами.

Скажу честно: добиться сиюминутного эффекта в случае с маммопластикой может почти каждый хирург. В этом прелесть операции — пациентка довольна результатом уже после выхода из наркоза, по-прежнему счастлива и через год после вмешательства. А вот что будет дальше? Ведь сохранность груди зависит не только от самой пациентки, но и от виртуозной хирургической техники — от соблюдения каких-то, на первый взгляд, незначительных мелочей. Когда ты набираешься опыта, то все больше думаешь о результате своей работы в отдаленном периоде — через 3, 5 и 10 лет. Ведь вся суть в том, чтобы обеспечить не просто красивый результат, а долгосрочный красивый результат.

Я оперирую с 1993 года, и за это время сменили друг друга несколько поколений имплантатов молочных желез. Производители достигли очень высокого качества продукции, которое позволило уйти от проблем двадцатилетней давности. Доверие хирургов к имплантатам выросло — и позволило настолько популяризировать эту операцию.

Становясь экспертом, хирург получает поток из более «сложных» случаев. Если 10 лет назад только 15% кейсов в моей работе можно было назвать нестандартными, то сейчас — уже 50%. Это либо пациентки из других клиник и регионов, идущие за повторной операцией, либо женщины, врожденные особенности которых требуют от врача нетривиальных решений. По-настоящему горжусь не числом выполненных вмешательств, а разработанными технологиями. Например, по минимизации послеоперационных рубцов. Изменение формы груди в некоторых случаях требует масштабной работы с тканями — например, при гигантомастии. Вроде бы женщина избавляется от проблемы, но остается множество напоминаний об операции в виде рубцов. Мы с коллегами создали набор приемов, позволяющих этого избежать.