«Самое страшное — потерять коллектив»: главврачи больниц Петербурга о работе с COVID-19, увольнениях медиков и росте смертности

Сергей Петров, главный врач Елизаветинской больницы, которая продолжает оказывать экстренную помощь пациентами с различными заболеваниями

«Люди с другими заболеваниями боятся обращаться за помощью к врачам»

Во время эпидемии другие болезни никто не отменял. Так как большинство больниц перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19, то вся экстренная помощь петербуржцам сейчас сосредоточена в трех больницах-тысячниках — это НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, 26-я больница и Елизаветинская. Мы принимаем по 300 человек каждые сутки. Если до пандемии такая нагрузка случалась периодически, то сейчас это происходит каждый день. Конечно, когда такое напряжение ежедневно, работать трудно.

За апрель и май в нашей больнице от соматических заболеваний скончалось 570 человек — это на 15-20% больше, чем в этот же период 2019 года. К сожалению, пациенты стали поступать тяжелее. Многие обращаются за помощью только в крайнем случае — через 5-7 дней от начала заболевания. Это связано в том числе с тем, что люди напуганы страшной инфекцией, боятся заразиться в больницах.

Нельзя забывать, что больницы, неперепрофилированные под COVID-19, тоже работают в условиях эпидемии. Из 300 больных, поступающих к нам, мы как минимум у 20-25 в приемном отделении по компьютерной томографии выявляем вирусную пневмонию. Их сразу же переводят в профильные стационары, но они контактируют со всем персоналом учреждения. Проблема номер один — это болеющий персонал. Мы с трудом закрываем дежурные смены, потому что много болеющих. Проблема номер два — то, что наши три больницы, которые оказывают экстренную помощь на весь город, не включены ни в какие программы, связанные с инфекцией. Нам не выделяется дополнительных средств на оборудование, на антисептики, на средства индивидуальной защиты для врачей.

Колоссальная проблема, которая зреет в кадрах — это распределение выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекций. В ковидных стационарах все просто — персонал работает и получает надбавки. Мы же должны выяснять, кто именно из врачей работал с пациентами с подтвержденными COVID-19 — по историям болезни пациентов с положительным диагнозом. На 25 апреля официально у нас было 7 случаев подтвержденной инфекции. Нашли всех, кто причастен к лечению этих пациентов — в итоге 130 сотрудников получили 12 млн рублей. Это очень хорошие средства. Но всего в нашей больнице 1800 человек, и большинство получили ноль выплат. А работали все в абсолютно одинаковых условиях с теми же пациентами, с тем же риском заражения. К сожалению, пока эту проблему решить не удается.

Любой кризис дает возможность сделать правильные выводы и улучшить работу в будущем. Несмотря на то, что работать тяжело, мы, например, упростили до предела алгоритм принятия решения по маршрутизации больных. Это очень полезно, и это, безусловно, надо будет оставить после пандемии.