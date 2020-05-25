Мы уже изменились за 2 месяца «удаленки» — объясняет Наталья Бехтерева, психотерапевт Института мозга человека РАН
Готовы ли мы к работе из дома и после снятия ограничений? Вот что понятно о ее явных плюсах и ее неизбежных минусах
Исследования, оценивающие влияние «удаленки» на эффективность и психологическое состояние работников, проводились задолго до введения режима самоизоляции. Из них следует, что этот формат за счет своей гибкости безусловно приносит пользу — как отмечали сами работники, «удаленка» вела к более здоровому образу жизни и повышала производительность их труда. Опрошенные сообщали, что в режиме хоум-офиса им удается выполнять больше ежедневных задач и чувствовать себя лучше при оценке своих достижений. Это неудивительно: по разным данным, работающие из дома в среднем экономят от 2 до 5,5 часов за счет отсутствия поездок и личных встреч. Но важно понимать, что к переходу удаленный формат надо заранее и планомерно готовиться, а производительность зачастую повышается и за счет нарушения баланса между работой и личной жизнью — о том, как его поддерживать, я расскажу ниже.
Почти двухлетнее исследование удалённой работы было проведено в университете Стэнфорда — оно также показало поразительный прирост производительности. Кроме того, истощение сотрудников сократилось на 50% — участники эксперимента делали короткие перерывы, брали меньше больничных и выходных. Но не обошлось без противоречивого вывода, наложившего предупреждающий шпон на то, чтобы идти ва-банк и массово переходить на «удаленку». Более половины волонтерских групп за время исследования изменили свое мнение о постоянной работе из хоум-офиса — все из-за того, что чувствовали слишком большую изоляцию. Респонденты не ощущали себя частью команды, чувствовали отдаленность от процесса принятия решений и столкнулись с непониманием значимости своей работы в коллективе.
Что еще мешает продуктивности в режиме хоум-офиса? Конечно же, прокрастинация или недостаток мотивации. В исследовании, посвященном изучению этого вопроса, отмечается, что работа на дому делает вас лучше при выполнении одних задач и хуже при выполнении других. Так, «скучные», рутинные задачи все же лучше выполняются в условиях офиса, чем в менее структурированной удаленной среде. И это понятно: когда мы находимся дома или в любой другой менее формальной обстановке, такие дела, как выгуливание собаки, стирка или просмотр телевизора, кажутся нам куда более привлекательными. Возможностей для прокрастинации больше — а значит, нужно делать больше усилий над собой.
Хочется отметить еще одну сложность, с которой сталкивается команда при работе из дома — это предположение «я работаю больше, чем мой коллега». Никому не хочется быть человеком, который тянет все на себе, в то время как другие пытаются избежать тяжелой работы и ответственности. Поэтому при желании практиковать удаленный офис и дальше, крайне важно поддерживать коммуникацию внутри команды, организовывать общие встречи и делиться опытом, стимулируя обмен идеями.
Конечно, не для всех специальностей «удаленка» возможна, но я предполагаю, что многие компании после сложившейся ситуации будут рассматривать гибкие варианты работы. Кто-то будет внедрять смешанные форматы и частично удаленный офис. Безусловно, все должно решаться индивидуально.
Мы с коллегами в целом считаем работу из дома хорошим и продуктивным опытом, позволяющим быть гибкими как сотруднику, так и работодателю. До карантина в компании практиковалась возможность смешанного формата — несколько дней в месяц можно было работать из дома, а остальное время из офиса. Такой комплексный формат был полностью оправдан, что подтверждала его эффективность. После введения режима самоизоляции, мои коллеги, психологи и коучи, были готовы к запросам по поводу стресса и тревоги, однако по факту возросло число обращений по вопросам баланса между работой и личной жизни, коммуникации, профилактики эмоционального выгорания и тайм-менеджмента.
Что делать, если вы хотите продолжить удаленную работу?
На мой взгляд, нынешняя ситуация открывает окно возможностей и является благоприятным моментом для диалога между сотрудником и работодателем. Если вы захотите обсудить возможность удаленной работы с вашим начальством, рекомендую использовать полученный опыт и опираться на ваши успехи во время эпидемии, как на аргумент в пользу работы из дома. И начать с нескольких удаленных дней в неделю. Главное — хорошо подготовиться к такому разговору, предварительно проанализировать все плюсы и минусы, возможности, которые открывает «удаленка» и подводные камни, которые будут затруднять данный процесс. Попытайтесь самому себе ответить на те вопросы, которые, возможно, задаст вам работодатель. Ведь большая часть успеха переговоров зависит от степени вашей подготовленности к ним.
Что может помешать продуктивной работе на удаленке и ухудшить ваше психологическое состояние
1. Не забывайте про баланс между работой и личной жизнью.
Как я уже упомянула, в попытке повысить собственную продуктивность, многие столкнулись с нарушением баланса между работой и личной жизни. Сначала оно позволяет вам выкраивать дополнительные часы для решения задач, однако в перспективе жертвование личным временем может привести к эмоциональному выгоранию.
Чтобы вернуть себе баланс между работой и личной жизнью, вы можете добавить в свой ежедневный план ритуалы – начала и конца рабочего дня. Они нужны для того, чтобы мозг понял — настало время работать или пришло время отдыха и расслабления. В первом случае хорошо будет разобрать почту или пройтись по списку задач на текущий день. А для окончания рабочего дня хорошо работает ритуал подведения итогов дня. Если, подводя итоги, вы понимаете, что что-то не доделали и велика вероятность испортить оставшийся вечер этими мыслями, то либо завершите задачу прямо сейчас, либо назначьте «время для стресса». Например: «Я отвечу на это письмо завтра утром за чашкой кофе, и я не буду думать об этом до тех пор». Или: «Эта встреча назначена на вторник, поэтому я выделю два часа в понедельник, чтобы подготовиться к ней и тогда поволнуюсь о ней». Вашему мозгу просто нужно понять, что для мыслей над этой проблемой еще будет время и оно не сейчас.
Во время пандемии исследователи стали акцентировать внимание на такой причине эмоционального выгорания как «decision fatigue» — усталость от принятия решений. Много новой, стремительно меняющейся информации и необходимость быстро принимать решения в режиме высокой интенсивности. Часто они отягощены этическими и моральными последствиями и даже могут повлиять на жизнь окружающих. Психологическая нагрузка действительно очень высока, многие специалисты в области психического здоровья прогнозируют сильный всплеск тревог и панических атак, связанных с этим состоянием в том числе.
Еще один хороший способ закончить свой день и переключиться с рабочего настроения — это поинтересоваться о том, как прошел день у вашего близкого человека или друга. При этом важно поставить себе задачу стать хорошим слушателем, а не выслушивать человека ради галочки. Сосредоточенное внимание на других людях и их потребностях — отличный инструмент выбраться из своей головы. Ну или, наконец, дайте мозгу другую проблему для решения – как лучше сделать ремонт в квартире, какой подарок купить на предстоящий день рождения друга или как объяснить ребенку, что такое эмоциональный интеллект.
2. Попробуйте справляться с прокрастинацией — она усиливает стресс.
С проблемой прокрастинации сталкиваются практически все, и не только в период карантина. Но работа из дома, безусловно, способствует промедлению, предоставляя множество отвлекающих факторов. Прокрастинация связана с трудностями в управлении стрессом: дело в том, что прокрастинаторы хронически избегают трудных задач и могут сознательно искать отвлекающие факторы.
Вы удивитесь, но часто прокрастинаторами оказываются не лентяи, а перфекционисты. Таким людям психологически более приемлемо никогда не справляться с какой-либо задачей вообще, чем столкнуться с возможностью не справиться с работой. Многие прокрастинаторы могут утверждать, что они лучше работают под давлением (которое как раз и уменьшилось у многих во время удаленной работы), но исследования показывают, что это не так. Чаще всего это утверждение становится аргументом, чтобы оправдать откладывание вещей.
И хотя с помощью механизма прокрастинации вы стараетесь избежать стресса (избегая страданий, связанных с задачей и уделяя внимание краткосрочным выгодам), по иронии судьбы это приводит к еще большему стрессу в долгосрочной перспективе (стресс от невыполнения, а также последствий невыполнения этой задачи). Одна из главных причин, по которой люди откладывают, состоит в том, что они катастрофизируют – делают из чего-то слишком большую проблему. Если это ваш случай, будет важно понять, почему именно вы откладываете конкретную задачу. Продолжите предложение: «Я избегаю эту задачу, потому что…» или «Я избегаю эту задачу, потому что я боюсь, что…». Обратите внимание на свой ответ. Понимание истинных страхов может помочь понять, что задача не так страшна, как вам кажется.
Еще одним триггером для прокрастинации может стать глобальность задачи. Однако чтобы справиться с этой проблемой, достаточно будет разбить одну задачу на несколько мелких сделав ее тем самым более управляемой. Это поможет вам чувствовать себя менее подавленным и более контролирующим ситуацию. Ключ к победе над прокрастинацией — это сосредоточенность и фокус. Мы часто ставим себе слишком много задач одномоментно и не знаем с чего начать. Начните с выбора всего ОДНОЙ вещи, которую вы откладывали, и возьмите на себя обязательство выполнить эту задачу в течение установленного вами временного периода.
3. Если вы чувствуете на удаленке себя менее компетентным — синдром самозванца.
Одна из психологических проблем, которая могла проявить себя в режиме хоум-офиса — это синдром самозванца. Некоторые люди чувствовали себя более значимым при решении задач в офисе, дома же ощущают себя более некомпетентными и ненужными. Существует множество теорий на тему возникновения этого синдрома, и мне хочется остановиться на эффекте Даннинга-Крюгера.
Эффект Даннига-Крюгера – это когнитивное искажение, которое заключается в том, что «люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации». И наоборот, чем выше компетентность человека, тем больше он склонен сомневается в себе и в своих силах.
Также важно отметить, что наши неудачи или наш отрицательный результат прилипают к нам, а в режиме карантина и удаленной работы мы лишаемся внешнего одобрения или поддержки, которые мы можем получить при личном контакте. Большинство из нас, по своей природе, склонны ругать себя, нежели чем хвалить. И в ситуации работы из дома, когда наша эффективность скорее всего повысилась, человек не осознает не только того, как он достиг этих результатов, но и не замечает, что сами результатов превзошли его ожидания.
«В режиме карантина и удаленной работы мы лишаемся внешнего одобрения или поддержки, которые мы можем получить при личном контакте»
Может ли работодатель как-то помочь сотрудникам в период пандемии и после?
Я уверена, что работодателю стоит внимательно относиться к сотрудникам и вводить в корпоративную культуру заботу о психическом здоровье. В нашей компании, например, существует программа B-well, куда заложен целый блок, посвященный психологическому благополучию сотрудников. Это важно по многим причинам. Во-первых, для того чтобы сотрудник понимал, что с ним происходит и не погружал себя ещё глубже в стрессовое состояние. Во-вторых, важно чтобы сотрудник мог своевременно получить поддержку и помощь, не боясь последствий обращения к специалисту в области психического здоровья. Многократные исследования показывают, что инвестирование работодателем в область психического благополучия для своих сотрудников приносит удивительно хорошие результаты.
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