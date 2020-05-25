Мы уже изменились за 2 месяца «удаленки» — объясняет Наталья Бехтерева, психотерапевт Института мозга человека РАН

Что еще мешает продуктивности в режиме хоум-офиса? Конечно же, прокрастинация или недостаток мотивации. В исследовании, посвященном изучению этого вопроса, отмечается, что работа на дому делает вас лучше при выполнении одних задач и хуже при выполнении других. Так, «скучные», рутинные задачи все же лучше выполняются в условиях офиса, чем в менее структурированной удаленной среде. И это понятно: когда мы находимся дома или в любой другой менее формальной обстановке, такие дела, как выгуливание собаки, стирка или просмотр телевизора, кажутся нам куда более привлекательными. Возможностей для прокрастинации больше — а значит, нужно делать больше усилий над собой.

Хочется отметить еще одну сложность, с которой сталкивается команда при работе из дома — это предположение «я работаю больше, чем мой коллега». Никому не хочется быть человеком, который тянет все на себе, в то время как другие пытаются избежать тяжелой работы и ответственности. Поэтому при желании практиковать удаленный офис и дальше, крайне важно поддерживать коммуникацию внутри команды, организовывать общие встречи и делиться опытом, стимулируя обмен идеями.

Конечно, не для всех специальностей «удаленка» возможна, но я предполагаю, что многие компании после сложившейся ситуации будут рассматривать гибкие варианты работы. Кто-то будет внедрять смешанные форматы и частично удаленный офис. Безусловно, все должно решаться индивидуально.

Мы с коллегами в целом считаем работу из дома хорошим и продуктивным опытом, позволяющим быть гибкими как сотруднику, так и работодателю. До карантина в компании практиковалась возможность смешанного формата — несколько дней в месяц можно было работать из дома, а остальное время из офиса. Такой комплексный формат был полностью оправдан, что подтверждала его эффективность. После введения режима самоизоляции, мои коллеги, психологи и коучи, были готовы к запросам по поводу стресса и тревоги, однако по факту возросло число обращений по вопросам баланса между работой и личной жизни, коммуникации, профилактики эмоционального выгорания и тайм-менеджмента.