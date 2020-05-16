Для возвращения к привычной жизнь после снятия режима самоизоляции по коронавирусу часть населения будет нуждаться в помощи психологов и психотерапевтов. Об этом рассказал ТАСС доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.
Врач-психотерапевт рассказал о новых фобиях, которые могут возникнуть после выхода из режима самоизоляции
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Фото: Shutterstock
Врач отметил, что принудительная самоизоляция является сильным стрессом. Как он предполагает, будет определенный процент людей с психотравмой, которые перенесут последствия карантина гораздо болезненнее, чем остальные. У них возникнут проблемы с возвращением к нормальной жизни: страх выйти из дома в общественные места, где есть риск заразиться коронавирусом.
«После снятия карантина какая-то часть людей столкнется с нежеланием выходить из самоизоляции. Эта проблема возникнет. Этот страх - определенный вид фобии, который людям необходимо будет преодолеть. Если это не будет получаться самостоятельно, надо прибегать к помощи психолога или психотерапевта, вплоть до медикаментозного лечения. Так что, видимо, работы у психотерапевтов и психологов после карантина прибавится», – отметил ученый.
Бубеев также рассказал, что людей можно условно разделить на несколько категорий, согласно их отношению к ситуации с коронавирусу и предпринимаемым мерам: «паникующие», «взволнованные» и «адекватно оценивающие ситуацию». У первого типа людей могут наблюдаться проблемы с выходом из самоизоляции, а также неадекватные решения с их стороны по выходу на работу или даже из квартиры. Возникший страх может препятствовать их нормальной деятельности в социуме, считает врач.
«В любом случае, судя по опыту других стран, можно уже понять, что скорого окончания пандемии не будет. Новые волны коронавирусной инфекции возможны. Навыки социального дистанцирования и санитарии, безусловно, еще потребуются. Так что это в известной мере хорошо, что люди не вернутся сразу к старым привычкам», – добавил Бубеев.
При этом врач считает, что для большинства людей выход из самоизоляции должен пройти относительно безболезненно, а на возвращение к рабочему темпу жизни уйдет около недели. Он сравнил это с выходом на работу после длительного отпуска. Чтобы быстрее адаптироваться к прежнему ритму жизни, врач советует следить за своим физическим состоянием. Занятия спортом не только дают хорошее самочувствие, но и благотворно влияют на психологическое состояние, дополнил он. Помимо этого, следует выполнять психологические упражнения, направленные на релаксацию, на борьбу со страхами, на преодоление тревожности.
А тем, кто боится заразиться коронавирусной инфекцией, врач рекомендует следить за официальными данными по COVID-19, изучать официальную статистику по их региону, чтобы знать эпидемиологическую обстановку и реально ее оценивать .
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