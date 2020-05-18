Петербургские студенты-медики — о том, как пошли работать в очаг COVID-19 или почему отказались бороться с эпидемией

Анастасия, студентка 6 курса Педиатрического университета. Работает с детьми, заболевшими COVID-19

До пандемии я работала медсестрой в клинике при СПбГПМУ. В конце апреля в нашем вузе был объявлен набор на инфекционное отделение. Его создавали с нуля специально для детей больных коронавирусом. Многие думают, что дети не болеют COVID–19 или легко переносят инфекцию, однако болезнь у всех протекает по-разному — иногда последствия серьезны. Сначала я записалась в резервную группу медиков, но вскоре стало понятно, что рук не хватает. Моя резервная группа превратилась в основную: 6 мая никогда ранее не существовавшее отделение приняло первых пациентов.

В моем выборе помогать детям с COVID–19 меня мало кто поддержал. Я сразу задала себе вопрос: а в чем смысл моего семилетнего обучения? Конечно, люди нашлись бы и без меня. Но как сидеть сложа руки в это время? Да и опыт работы в период пандемии бесценен. Родители вздохнули, но не стали со мной спорить. И я им за это благодарна.

Для медиков нашего отделения, а среди нас много студентов, в университете выделены комнаты. По сути это просто аудитории, в которых сейчас может жить персонал. Жить в вузе не обязательно, но люди с семьями часто соглашаются на это, потому что боятся за своих близких. Я живу одна, поэтому нахожусь в полной изоляции.