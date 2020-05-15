Стало известно, когда в Петербурге можно будет сдать тест на антитела к коронавирусу

Тест на антитела будет доступен жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары и Челябинска за 950 рублей без учета взятия биоматериала. Результат будет известен через 10 рабочих дней. «Указанные сроки связаны с высоким спросом на данный тест, при полной технологической готовности компании они будут сокращены до стандартных, не превышающих два рабочих дня», — отметили в лаборатории.

Сдать тест на антитела смогут все желающие, не имеющие симптомы ОРВИ — повышенной температуры, насморка, одышки или кашля. Обратиться за выполнением исследования смогут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Также желающие сдать тест на антитела смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.

Как предполагают в «Инвитро», исследование может быть востребовано для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к коронавирусу. В дальнейшем планируется запустить тестирование во всех городах России, в которых работают медицинские офисы компании. За месяц в лаборатории смогут выполнять до 500 тысяч тестов на антитела.

Напомним, о том, что частные медицинские лаборатории России начнут тестировать на антитела к коронавирусу, стало известно в конце апреля. На тот момент тестирование массово проводилось только для медицинских работников, для теста использовались тест-системы научного центра «Вектор». Анализ нацелен на выявление ранних антител и поздних. Результаты теста на антитела могут стать для людей обоснованием выхода из карантина и возвращения к обычной жизни.