«Петербург помнит блокаду и теракт, должен помнить и подвиг врачей»: как появилась «Стена Памяти» медиков, погибших от COVID-19

Петербуржцы ежедневно приносят цветы к «Стене памяти», в первый же день он оказался увешан медицинскими масками — мемориал живет своей жизнью. Если первые фотографии я распечатывала на обычном принтере из офиса нашей некоммерческой организации Пи-5, то сейчас заменила их на более качественные, которые мне печатают в дружественной типографии — портреты медиков не должны быть испорчены петербургскими дождями и перепадами температур.

Я уверена: либо такая мемориальная доска, либо вовсе полноценный памятник погибшим медикам на этом месте должны быть. Нравится это кому-то или не нравится, но мы не должны забывать о том, что произошло. И хочу сказать спасибо всем неравнодушным — журналистам, депутатам, жителям города — за то, что помните наших с вами врачей.