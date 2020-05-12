Жителя Петербурга Илью Колпашникова в начале мая госпитализировали во временный госпиталь «Ленэкспо» — чтобы понаблюдать за состоянием поправляющегося пациента с COVID-19. В интервью «Собака.ru» он рассказал, почему его самочувствие за эту неделю лишь ухудшилось и каково быть узником импровизированной больницы.
Личный опыт: «Я неделю провел в "Ленэкспо" из-за COVID-19. После такого люди обращаются к психиатру»
В «Ленэкспо» я уже седьмые сутки — до этого проходил лечение от COVID-19 в Александровской больнице. Меня выписали, так как состояние было стабильным — но за моим здоровьем нужно было понаблюдать. Перед тем, как попасть сюда, я посмотрел фотографии импровизированного госпиталя и попросил, чтобы меня отпустили домой. Но медики отрезали: «Нет, нельзя, только в "Ленэкспо"». Сейчас понимаю, что нужно было упираться сильнее и настаивать на амбулаторном долечивании и самоизоляции.
Людей тут очень много: представьте, что вы спите посреди торгового центра — примерно так я жил последнюю неделю. В 22.00 у нас отбой, выключается свет, но люди не перестают ходить туда-сюда, поэтому заснуть бывает тяжело. Четвертая стена наших боксов открыта — как в театре. Кто-то вешает на перекладину одеяло или простынь, чтобы скрыться от посторонних глаз. Одна из пациенток уже сравнила палаты с примерочными — так оно и есть. Примерочная, где вас двое, и расстояние между соседями 40 сантиметров. Люди постоянно прибывают, поэтому воздух быстро заканчивается, мучает духота и неприятные запахи. Очень хочется выйти на улицу и просто подышать, но этого сделать нельзя. Мы огорожены колючим забором, за которым находятся сотрудники «Росгвардии». Так что вы вряд ли услышите новости о побегах из «Ленэкспо».
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В ситуации спасает только мобильный телефон — просто лежу и смотрю в экран часами. Иногда боковое зрение отключается и ты забываешь, где находишься. Но, конечно, психика от всего, что произошло за последний месяц, подпорчена. Не удивлюсь, если после всего увиденного понадобится консультация специалиста-психиатра или психотерапевта.
Отношение персонала расстраивает не меньше, чем условия содержания. Могу назвать его достаточно равнодушным. Например, лечащий врач подошел к моей койке только на 5-й день — и то после того, как я стал ругаться. Но все же медиков стоит оправдать: наверное, они не виноваты в том, что их 10-15 человек, а пациентов, по моим оценкам, уже около 400 и постоянно поступают газели с новоприбывшими. Наслышан о том, что здешние врачи так же, как и мы, изолированы от семьи — живут где-то в отеле поблизости. Не могу сказать, что они хорошо от нас защищены — кто-то ходит без перчаток, кто-то без масок или очков. Я не знаю, есть ли у них какой-либо дефицит средств индивидуальной защиты. Может быть, люди просто устали и уже смирились с угрозой заражения?
В Александровской больнице я шел на поправку и был окружен вниманием медперсонала — очень благодарен людям, которые там работают. Здесь же мое состояние стало ухудшаться: плохой сон, кашель и даже повышенное давление. Больше всего беспокоит то, что я уже неделю не могу корректно оценить свое состояние здоровья. Например, основной метод — измерение температуры инфракрасными термометрами кажется абсолютно бесполезным: они чаще всего показывают 36,2. При этом ни для кого не секрет, что вирус часто дает осложнения на легкие и в любой момент может вызвать пневмонию. Чтобы вовремя ее обнаружить, необходимо проводить компьютерную томографию (КТ). Ее мне уже делали в Александровской — с легкими на тот момент все было хорошо. Повторное исследование назначили на 9 мая, однако я оказался переведен на лечение в «Ленэкспо». Компьютерную томографию мне так и не провели. Пару дней назад ясно дали понять: компьютер для исследования все еще не настроен. Сейчас моя главная цель — узнать, что с легкими на фоне коронавирусной инфекции.
За эту неделю меня кидало в разные стороны — от отрицания ситуации до временного принятия и обратно. Сегодня, 12 мая, мольбами и просьбами я, наконец, добился перевода на амбулаторное лечение на дому. Подписал отказ от предложенной мне госпитализации. В том числе пункт о том, что не имею претензий к Госпиталю для ветеранов войн — эта медицинская организация осуществляет лечение в «Ленэкспо» — в случае развития негативных последствий вследствие моего решения. Претензий множество и множество беспокойств за свое дальнейшее самочувствие, но в нормальные условия мне хочется больше. Хочу посоветовать всем петербуржцам: берегите здоровье и соблюдайте самоизоляцию. Болеть легкой формой COVID-19 в «Ленэкспо» — задача не из легких.
Текст: Катерина Резникова, Ольга Шкворова.
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