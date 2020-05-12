Личный опыт: «Я неделю провел в "Ленэкспо" из-за COVID-19. После такого люди обращаются к психиатру»

В ситуации спасает только мобильный телефон — просто лежу и смотрю в экран часами. Иногда боковое зрение отключается и ты забываешь, где находишься. Но, конечно, психика от всего, что произошло за последний месяц, подпорчена. Не удивлюсь, если после всего увиденного понадобится консультация специалиста-психиатра или психотерапевта.

Отношение персонала расстраивает не меньше, чем условия содержания. Могу назвать его достаточно равнодушным. Например, лечащий врач подошел к моей койке только на 5-й день — и то после того, как я стал ругаться. Но все же медиков стоит оправдать: наверное, они не виноваты в том, что их 10-15 человек, а пациентов, по моим оценкам, уже около 400 и постоянно поступают газели с новоприбывшими. Наслышан о том, что здешние врачи так же, как и мы, изолированы от семьи — живут где-то в отеле поблизости. Не могу сказать, что они хорошо от нас защищены — кто-то ходит без перчаток, кто-то без масок или очков. Я не знаю, есть ли у них какой-либо дефицит средств индивидуальной защиты. Может быть, люди просто устали и уже смирились с угрозой заражения?