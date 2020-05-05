Тест на антитела к коронавирусу: нужно ли его делать и гарантирует ли положительный результат, что вы не заразитесь снова?

Что такое тест на антитела?

Это тест, который ищет не сами вирусные частицы в биоматериале (это делается с помощью теста ПЦР), а антитела, которые организм выработал, чтобы бороться с болезнью. Он позволяет обнаружить, сталкивался ли человек с вирусом или нет до настоящего момента и как его иммунная система отреагировала на это. Это быстро и просто: в одном из вариантов этот анализ может проводиться по мельчайшей капле крови и давать результат всего за 15 минут.

Такие тесты бывают двух видов: одни призваны выявить ранние (IgM) и поздние (IgG) антитела. Первые вырабатываются только на 4-10 день после инфицирования коронавирусом (соответственно на ранней стадии болезни тест неэффективен), вторые — еще позже. Именно IgG отвечают за иммунитет после перенесенного заболевания, а поэтому представляют наибольший интерес.

Зачем делать такие тесты?

Стоит сразу сказать, что сейчас отсутствуют данные, которые однозначно указывали бы на стойкость иммунитета к коронавирусу. В Китае было проведено исследование 175 человек, переболевших Covid-19, и у 30% из них уровень нейтрализующих антител был крайне низким. Медицинский директор центра Хеликс Дмитрий Денисов объяснил: «Выявление людей с иммунитетом к вирусу позволит постепенно снижать меры по самоизоляции и обеспечить для части людей возможность возвращения к работе. Кроме того, количественный показатель IgG позволит определить степень напряженности иммунитета, то есть насколько организм готов противостоять вторичному инфицированию, а также стадию инфекционного процесса. У пациента можно отслеживать динамику показателя: если концентрация IgG растет, инфекционный процесс находится в стадии острого развития, а если, наоборот, снижается, значит человек имеет тенденцию к выздоровлению. Безусловно, в настоящее время нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет к возбудителю, и какая именно концентрация специфических антител в крови является достаточной для полноценной длительной защиты от повторного заражения. Однако именно массовое тестирование на наличие и концентрацию антител в крови позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях».

Есть данные, что плазма крови переболевших COVID-19 может спасти жизнь тяжелым больным с коронавирусной инфекцией. Так что если антитела у вас найдут, вы можете стать донором, как чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.