Все помешались на тестах на антитела к коронавирусу: их этой весной дарят людям на дни рождения, а светские петербуржцы рассказывают о вечеринках для тех, у кого уже есть иммунитет к Covid-19. Но есть ли смысл в том, чтобы их сдавать? Является ли наличие антител гарантией, что вы не заразитесь и не заразите других? И где можно сдать тест в Петербурге? «Собака.ru» рассказывает все, что известно об этом на данный момент.
Тест на антитела к коронавирусу: нужно ли его делать и гарантирует ли положительный результат, что вы не заразитесь снова?
Что такое тест на антитела?
Это тест, который ищет не сами вирусные частицы в биоматериале (это делается с помощью теста ПЦР), а антитела, которые организм выработал, чтобы бороться с болезнью. Он позволяет обнаружить, сталкивался ли человек с вирусом или нет до настоящего момента и как его иммунная система отреагировала на это. Это быстро и просто: в одном из вариантов этот анализ может проводиться по мельчайшей капле крови и давать результат всего за 15 минут.
Такие тесты бывают двух видов: одни призваны выявить ранние (IgM) и поздние (IgG) антитела. Первые вырабатываются только на 4-10 день после инфицирования коронавирусом (соответственно на ранней стадии болезни тест неэффективен), вторые — еще позже. Именно IgG отвечают за иммунитет после перенесенного заболевания, а поэтому представляют наибольший интерес.
Зачем делать такие тесты?
Стоит сразу сказать, что сейчас отсутствуют данные, которые однозначно указывали бы на стойкость иммунитета к коронавирусу. В Китае было проведено исследование 175 человек, переболевших Covid-19, и у 30% из них уровень нейтрализующих антител был крайне низким. Медицинский директор центра Хеликс Дмитрий Денисов объяснил: «Выявление людей с иммунитетом к вирусу позволит постепенно снижать меры по самоизоляции и обеспечить для части людей возможность возвращения к работе. Кроме того, количественный показатель IgG позволит определить степень напряженности иммунитета, то есть насколько организм готов противостоять вторичному инфицированию, а также стадию инфекционного процесса. У пациента можно отслеживать динамику показателя: если концентрация IgG растет, инфекционный процесс находится в стадии острого развития, а если, наоборот, снижается, значит человек имеет тенденцию к выздоровлению. Безусловно, в настоящее время нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет к возбудителю, и какая именно концентрация специфических антител в крови является достаточной для полноценной длительной защиты от повторного заражения. Однако именно массовое тестирование на наличие и концентрацию антител в крови позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях».
Есть данные, что плазма крови переболевших COVID-19 может спасти жизнь тяжелым больным с коронавирусной инфекцией. Так что если антитела у вас найдут, вы можете стать донором, как чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.
Кому стоит сделать тест на антитела?
Как объяснил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов: «Такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на сам вирус. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19».
Заместитель генерального директора Лабораторной службы Хеликс Дарья Горякина пояснила: «Если у человека есть подтвержденный диагноз COVID-19, качественный тест на антитела, который покажет только их наличие, ему сдавать не стоит, они наверняка у него есть. А вот количественный тест поможет определить активность течения инфекции, при взятии так называемых «парных сывороток» (взятие крови осуществляется дважды с интервалом не менее двух недель). В первую очередь, тест на антитела будет интересен для тех, кто мог переболеть бессимптомно. По разным данным, от 30% до 45% инфицированных COVID-19 не имеют симптомов».
Где такие тесты можно сделать в Петербурге?
Пять крупных сетей медицинских лабораторий в России вскоре начнут проводить платное тестирование на антитела к коронавирусу. Пока подобное тестирование массово проводилось только для медицинских работников, для теста использовались тест-системы научного центра «Вектор».
Первой сетью, которая начнет масштабно тестировать на антитела, станет лабораторная служба «Хеликс» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — запуск планируется в первой половине мая. Они будут использовать тест-системы «Вектор-бест» и системы научно-производственного объединения «Диагностические системы». Цена количественного теста составит 4000 рублей, качественного — 2000 рублей.
Сеть медицинских центов «Инвитро» начнет проводить тестирование во второй половине мая — сдать анализ на антитела смогут все желающие без признаков ОРВИ в 1480 медицинских офисах компании за 950–3500 рублей. «Гемотест» планирует начать тестирование на антитела к концу мая, к этому же времени — или в начале июня — предполагает начать подобные тесты и KDL.
Действительно наличие антител защищает от повторного заражения?
На данный момент официальная позиция всемирной организации здравоохранения такая: нет доказательств, что люди, переболевшие COVID-19, не могут заразиться снова. У переболевших вырабатываются антитела к коронавирусу, но у некоторых их появляется очень мало. Тесты на антитела к вирусу SARS-Cov-2 пока недостаточно надежны и требуют дальнейшей верификации точности и специфичности. Пока они могут ошибочно показывать, что у человека есть антитела против нового вируса, а на самом деле их может не быть. Положительный тест на антитела может ввести человека в заблуждение, что вирус ему не страшен, и он может начать нарушать правила дистанцирования.
«Вопрос не в том, вырабатывается ли у вас иммунитет, а в том, как долго он сохраняется, — пояснил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. — И почти наверняка он не сохранится на всю жизнь. Исходя из опыта изучения антител при SARS, иммунитет сохранится на год-два, однако наверняка мы этого пока не знаем».
Так заражались ли люди коронавирусом повторно?
Есть данные о 263 южнокорейских пациентах, перенесших коронавирусную инфекцию, которые спустя несколько дней и даже недель после выздоровления продемонстрировали положительную реакцию при повторном тестировании. Однако ученые считают, что дело, возможно, не в повторном заражении, а в тестах, которые реагируют на остатки нуклеиновых кислот уже разрушенных вирусных частиц. При этом сообщалось, что до 44% пациентов демонстрировали некоторые симптомы болезни — возможно, это были остаточные явления от исходной инфекции или какие-то пост-инфекционные осложнения. Тяжелой симптоматики ни у кого из этих людей не наблюдалось.
О подобных случаях сообщали из Японии и Китая. Ученые, которых просили прокомментировать эти ситуации, говорили, что хотя точных сведений о возможности повторных инфекций пока еще не существует, такое может объясняться, в частности, погрешностями тест-систем. Многие тесты на коронавирус, особенно в начале пандемии, не отличались высокой точностью и давали немало ошибочных результатов.
Что же в итоге?
Тест вы сделать, конечно, можете, но найденные антитела не могут служить оправданием нарушения режима самоизоляции. Даже если вы находитесь под защитой собственных антител, это еще не значит, что вы не можете быть носителем вируса и не представляете опасность для других.
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