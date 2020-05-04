Как отличить сезонную аллергию от коронавируса? Объясняет Роспотребнадзор

Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения Covid-19, напомнили в Роспотребнадзоре. Исключение составляет тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Симптомами сезонной аллергии являются насморк, першение в горле, покраснение глаз, а также слезотечение и зуд. При сезонной аллергии нет повышения температуры, выраженной слабости и утомляемости, болей в мышцах, кашля и одышки — кроме пациентов с бронхиальной астмой. Для аллергиков ведомство дало следующие рекомендации:

Оставайтесь дома. В воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже.

- установите в жилом помещении систему очистки воздуха;

- ежедневно проводите дома влажную уборку;

- по возвращении с улицы примите душ, вымойте голову, переоденьтесь;

- не употребляйте пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии