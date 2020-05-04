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Как отличить сезонную аллергию от коронавируса? Объясняет Роспотребнадзор

Сезонная аллергия — реакция организма на цветение и пыление растений, которое начинается в марте-мае. В период пандемии отличить аллергию от коронавируса сложнее — о том, как это сделать, рассказали эксперты Роспотребнадзора, выпустив памятку об отличии симптомов сезонной аллергии и коронавирусной инфекции.

Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения Covid-19, напомнили в Роспотребнадзоре. Исключение составляет тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. 

Симптомами сезонной аллергии являются насморк, першение в горле, покраснение глаз, а также слезотечение и зуд. При сезонной аллергии нет повышения температуры, выраженной слабости и утомляемости, болей в мышцах, кашля и одышки — кроме пациентов с бронхиальной астмой. Для аллергиков ведомство дало следующие рекомендации:

  • Оставайтесь дома. В воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже.

- установите в жилом помещении систему очистки воздуха;

- ежедневно проводите дома влажную уборку;

- по возвращении с улицы примите душ, вымойте голову, переоденьтесь;

- не употребляйте пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии

  • Принимайте лекарственные средства, назначенные врачом.
  • При ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал главные различия между симптомами нового коронавируса Covid-2019 и гриппа. Несмотря на то, что обе болезни являются респиратурными заболеваниями, имеют схожую картину заболевания и передаются при воздушно-капельным путем, отличает их друг от друга скорость передачи.

 

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Дарья Гладких,
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