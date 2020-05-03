Заражение коронавирусом в России может пойти на спад в июне, поскольку сейчас происходит замедление интенсивности развития эпидемического процесса COVID-19. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, пишет ТАСС.
Эксперт Минздрава: пандемия коронавируса в России может пойти на спад в июне
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Фото: Shutterstock
«Действительно, за последнее время отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции. Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27% (2 апреля) до 6,9% (1 мая), то есть практически в четыре раза. Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне месяце», – поделился он в интервью «Парламентской газете».
Он добавил, что эпидемическая ситуация по регионам страны неоднородная. По его словам, в Москве она достигла третьей-четвертой фазы, то есть «масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев». Кроме того, Брико отметил, что, опираясь на исторический опыт развития эпидемий, можно сделать вывод, что фаза обратного развития эпидемии обычно более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости. «О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%», – уточнил он.
Главный внештатный эпидемиолог также напомнил о важности соблюдения изоляционно-ограничительных мер, а именно социального дистанцирования и самоизоляции. Как он считает, преждевременный отказ от этих мер может спровоцировать рост заболеваемости. «В странах, где отмечен перелом в развитии эпидемии (Сингапур, Китай, Южная Корея, Тайвань), начинают постепенно отменять ограничительные мероприятия, но по-прежнему строго относятся к выполнению этих противоэпидемических мер, сохраняя социальное дистанцирование и самоизоляцию для пожилых людей», – подытожил он.
Ранее глава Минздрава заявил, что нельзя отменять карантин сразу после пика эпидемии коронавируса. «Эта процедура все равно будет, займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет, когда мы говорим просто – добрались до пика, до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет», — рассказал Мурашко.
Добавим, что главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что выход на плато по числу заразившихся не гарантирует скорого затухания и окончания эпидемии. Такой вывод был сделан после анализа всех известных эпидемий гриппа с начала прошлого века. А Роспотребнадзор допустил вторую волну заболеваемости коронавирусом осенью в России. «Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с чего начнется снятие ограничений из-за коронавируса в России. Так, сначала россиянам разрешат гулять в небольшой компании из двух-трех человек, заниматься спортом и физкультурой на улице, совершать пробежки и гулять с детьми. При этом Попова уточнила, что при прогулках люди должны соблюдать социальную дистанцию. Анна Попова также предположила, что режим самоизоляции можно будет отменять после майских праздников. Россияне сидят по домам уже два инкубационных периода, более 28-30 дней.
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