Одиннадцать детей, заболевших коронавирусной инфекцией, сейчас находятся в тяжелом состоянии, двое ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Минздрав: в России 11 детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, двое умерли
«В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли», – говорится в сообщении. В Минздраве попросили россиян не посещать места, в которых высока вероятность заразиться вирусом, с несовершеннолетними. «Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них», – добавили в ведомстве.
Добавим, что Минздрав также призвал россиян к ответственному поведению на майских праздниках. Как отметил глава ведомства Михаил Мурашко, в настоящее время решающим фактором становится ответственное поведение каждого гражданина. «Министерство здравоохранения России призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест», – сказал Мурашко. Он подчеркнул, что главная задача россиян — сидеть дома, чтобы остановить распространение коронавируса.
По состоянию на 1 мая, число случаев коронавируса достигло 114 431. За последние сутки выявили 7 933 новых случаев заболевания Covid-19. Отмечается, что у 44,5% новых инфицированных не было клинических проявлений.
Напомним, Роспотребнадзор допустил вторую волну заболеваемости коронавирусом осенью в России. «Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции», —отмечают в ведомстве.
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