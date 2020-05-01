Минздрав: в России 11 детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, двое умерли

По состоянию на 1 мая, число случаев коронавируса достигло 114 431. За последние сутки выявили 7 933 новых случаев заболевания Covid-19. Отмечается, что у 44,5% новых инфицированных не было клинических проявлений.

Напомним, Роспотребнадзор допустил вторую волну заболеваемости коронавирусом осенью в России. «Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции», —отмечают в ведомстве.

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