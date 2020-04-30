«Яндекс» запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге

Тестирование на коронавирус проходит на дому — к петербуржцу приедет медицинский работник, возьмет мазок из носа или рта, упакует пробы и отвезет в лабораторию. Результаты теста будут отправлены на электронную почту в течение нескольких дней.

Для запуска тестирования компания вместе с проектом «Помощь рядом» сформировала отдельный парк автомобилей — все медицинские работники ездят на вызовы в защитной одежде, а в машинах стоит специальный экран, который отделяет их от водителей для безопасности.

«Сотрудники лаборатории могут обрабатывать несколько сотен тестов в день, поэтому на сайте проекта установлен лимит на количество заявок. Лимит обновляется регулярно в течение дня. Каждый день система анализирует все заявки и количество тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по географическим зонам доставки с учетом возраста людей и времени подачи заявки», — отмечают в «Яндексе».

Для того, чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта.