«Яндекс» запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге. С 30 апреля сдать анализ могут все горожане всех возрастов — для этого нужно лишь оставить заявку на сайте проекта.
«Яндекс» запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге
Тестирование на коронавирус проходит на дому — к петербуржцу приедет медицинский работник, возьмет мазок из носа или рта, упакует пробы и отвезет в лабораторию. Результаты теста будут отправлены на электронную почту в течение нескольких дней.
Для запуска тестирования компания вместе с проектом «Помощь рядом» сформировала отдельный парк автомобилей — все медицинские работники ездят на вызовы в защитной одежде, а в машинах стоит специальный экран, который отделяет их от водителей для безопасности.
«Сотрудники лаборатории могут обрабатывать несколько сотен тестов в день, поэтому на сайте проекта установлен лимит на количество заявок. Лимит обновляется регулярно в течение дня. Каждый день система анализирует все заявки и количество тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по географическим зонам доставки с учетом возраста людей и времени подачи заявки», — отмечают в «Яндексе».
Для того, чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта.
Напомним, в России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19. Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал адреса поликлиник, в которых любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус. Причем сделать мазок из носоглотки могут не только те, кто вернулся из стран в зоне риска, а любой горожанин. Россияне также смогут сдать тест на коронавирус в частных медицинских центрах.
Вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
Кроме того, пять крупных сетей медицинских лабораторий в России начнут проводить платное тестирование на антитела к коронавирусу, которые позволяют узнать, переболел человек Covid-19 или нет.
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