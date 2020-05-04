Минздрав одобрил противомалярийный препарат гидроксихлорохин в борьбе с коронавирусом. Что с ним не так?

К 28 дню SARS-CoV-2 не определялся у 85,4% пациентов из группы гидроксихлорохина и у 81,3% пациентов из группы стандартной терапии (P = 0,341). Частота отрицательного результата не различалась между группами на 4, 7, 10, 14 и 21 день. Не выявлено различий между группами по облегчению симптомов инфекции. К 28 дню облегчение симптомов отмечено у 59,9% пациентов на фоне комбинации стандартной терапии с гидроксихлорохином vs, 66,6% в группе стандартной терапии.

При этом нежелательные явления были отмечены у 8,8% пациентов из контрольной группы, по сравнению с 30% в группе гидроксихлорохина. Самым распространенным побочным эффектом была диарея, ее зафиксировали у 10% из группы гидроксихлорохина и ни у одного пациента в контрольной группе. Два пациента в группе гидроксихлорохина имели серьёзные побочные эффекты, у одного отмечена прогрессия заболевания, у второго – инфекция верхних дыхательных путей.

Вывод из этого такой: этот препарат не «убивает» коронавирус и симптомы не облегчает.

Но было и другое исследование — французского вирусолога Дидье Рауля. В нем 42 пациентам давали гидроксихлорин и в течение шести дней измеряли концентрацию вируса — она снижалась. Но тут много нюансов: забор материала с помощью мазка не может быть количественным и концентрация вируса в нем может быть результатом случайных факторов. И, наконец, снижение концентрации вируса само по себе — не гарантия излечения; тем более такого заболевания, летальность которого связана с нарушением работы иммунной системы при остром респираторном синдроме.

Пока ВОЗ включила препарат в свое исследование, о его эффективности говорят и в США, но говорить о его эффективности без масштабных клинических исследований не приходится.