Больше месяца назад из-за пандемии коронавируса главный санитарный врач Петербурга запретила плановый прием в медучреждениях — как в государственных, так и в частных. Клиники эстетической медицины почти полностью остановили работу, лишились большей части доходов, но не отчаялись: запускают дистанционные консультации с врачом и прогнозируют «бум» в сфере косметологии, стоматологии и пластической хирургии. «Собака.ru» узнала у руководителей частных клиник, как один из самых капиталоемких бизнесов, адаптируется к новым реалиям.
Осмотры по видеосвязи и операции с помощью робота: главврачи клиник о будущем эстетической медицины Петербурга
Тамаз Мчедлидзе
Стоматолог и доктор наук основал сеть «Меди» из 25 клиник и wellness-курорт Bioli, создал авторскую методику лечения зубов. Поставил над собой медицинский эксперимент и похудел на 74 кг, о чем написал книгу «Возвращение к себе»
И до пандемии у нас было собственное мобильное приложение — «Личный кабинет пациента «Меди»». Сейчас мы существенно расширили его возможности, сделали еще более удобным. Если раньше можно было записаться только на очный прием, то теперь — и на дистанционную консультацию. Например, по пластической хирургии. Воспользоваться телеконсультациями могут пациенты, которые уже проходили лечение у своего доктора в привычном режиме.
Мы приравнены к крупному бизнесу, поэтому не можем рассчитывать на льготы. Все, чем воспользуемся, – отсрочка на 6 месяцев по выплате кредита на развитие в Петербурге. В системе «Меди» 25 клиник и 1 500 сотрудников, из них более 300 высококвалифицированных врачей, 400 ассистентов и медсестер. Именно люди за 30 лет труда обеспечили успех компании, а не стены или оборудование.
Конечно, часть коллектива ушла в оплачиваемый отпуск. Это коснулось сотрудников обеспечивающих служб, а также специалистов, выполняющих плановые операции, —лазерную коррекцию зрения и пластическую хирургию. Но я сделаю все, чтобы сохранить команду.
Долго на таком осадном положении, конечно, сложно — мы уже обратились в банки за кредитами. Медицинский бизнес очень технологически затратный и с огромным фондом оплаты труда. Если карантин продлится еще месяц, с рынка уйдет больше половины игроков, в основном небольших. Ждем от государства не даров, а партнерских отношений! Тяжело всем, надо общими усилиями выбираться из этой беды.
После пандемии люди будут больше уделять времени своему здоровью, а значит расцветет превентивная медицина. Я один из ее идеологов — развиваю wellness-курорт Bioli в Грузии. Сейчас там очень хорошо, но пусто: только лисицы бегают по полям да коршуны мышей ловят. Очень хочется заработать хотя бы во второй половине лета.
Денис Агапов
Главный врач клиники эстетической медицины Degа, ЛОР и пластический хирург, выполнивший более 10 тысяч операций. После теракта в петербургском метро пообещал всем пострадавшим восстановительные операции бесплатно.
У клиники Dega три основные направления работы: пластическая хирургия, косметология и стоматология. Большая часть наших приемов плановые, они запрещены Минздравом. Паузу используем для обновления наших бизнес-процессов, пересмотр регламентов лечения и повышения квалификации сотрудников.
Перед выходом на карантин развернули практически корпоративный онлайн-университет. Косметологи смотрят вебинары по инъекционным техникам и косметическим линиям. Управленческая команда прокачивает навыки по эффективным переговорам, тайм-менеджменту, медицинскому законодательству. Администраторы колл-центра учатся грамотным коммуникациям.
Расходы, конечно, пришлось сократить. Благодарны нашему арендодателю, которая снизила плату на 45% на апрель. Затрат на расходные материалы нет. Бюджет на маркетинг и обучение пока сохранили. Штат остался неизменным, да и трудовое законодательство сегодня не дает нам возможности сокращения персонала. Большую часть коллектива мы вынуждены были отправить в простой в апреле с сохранением 2/3 от оклада, что позволило немного уменьшить фонд оплаты труда.
Однозначно кризис даст толчок к развитию новых форматов работы. Наши специалисты активно проводят онлайн-консультации. Пока они бесплатны, потому что платное консультирование в интернете находится вне правового поля — нужна лицензия на применения телемедицины. Сейчас это просто беседа врача с пациентом с помощью Skype или WhatsApp. Но нужно понимать, что в любом случае перед операцией или процедурой необходим очный осмотр пациента.
Хотелось бы верить, что люди засиделись дома и ждут первой же возможности привести себя в порядок. Тем более, что нахождение в самоизоляции влечет за собой и последствия для внешнего вида — из-за кислородного голодания, работы отопительной системы, стрессов, снижения двигательной активности. Российские женщины всегда готовы сэкономить на чем-то другом, но выглядеть потрясающе!
Артур Рыбакин
Главный врач Института красоты «Галактика» первым в мире выполнил пластическую операцию с помощью робота Da Vinci. Словосочетание «Рыбакинская школа ринопластики» знает любой поисковик — чтобы сделать нос, к Рыбакину выстраивается очередь
Все первичные консультации, а также осмотры, которые не требуют присутствия пациента рядом с врачом, – мы переведели в онлайн. Очное посещение возможно только в экстренном случае. Конечно, при соблюдения всех противоэпидемических мероприятий. Наши специалисты выходят в прямые эфиры в Instagram и Facebook, что встречает поддержку у подписчиков, которые тоже сидят дома. Когда карантин закончится, в эстетической медицине уже точно останется акцент на дистанционное взаимодействие с пациентами — это эффективно, быстро и просто!
Пластическая хирургия – сложный раздел медицины. Мы занимаемся и реконструктивной хирургией, в том числе восстановлением после травм и онкологии. И конечно, вправе рассчитывать на помощь государства, но пока, к сожалению, игнорируется существование частных клиник.
Учитывая, что большинство оборудования и расходных материалов в «Галактике» зарубежное, а отечественных аналогов зачастую нет, стоимость операций может поменяться из-за скачка курса валют. Но пока этого не планируем. Возможно, это произойдет в случае еще более сильного обвала рубля.
Приступить к операциям наши пластические хирурги готовы, как только будет разрешение главного санитарного врача Петербурга. Думаю, в новом мире схема будет такая: онлайн-консультация, сдача анализов, операция, восстановление в клинике, а после выписки — осмотры по видеосвязи и, если потребуется, очные. Скорее всего, нужно будет сдавать анализ на наличие коронавируса.
Если карантин закончится в ближайшем будущем, ожидается «бум» на эстетическую медицину. Пациенты, чьи операции и процедуры были перенесены, уплотнят заранее спланированные графики, — пока что переносим все на май. Но, если ситуация затянется надолго, люди будут измождены, и эстетическая медицина для большинства отойдет на другой план.
Недавно мы провели очередную робот-ассистированную пластическую операцию с использованием хирургического робота Da Vinci: врач находился не рядом с пациентом, а в специальной капсуле в этом же помещении, откуда управлял роботом. Думаю, после пандемии эти технологии станут развиваться еще быстрее, так как потребность в них возрастет.
И конечно, мы перепрофилируемся для приема зараженных короновирусом, если последует указание госорганов. «Галактика» обладает соответствующим оборудованием, реаниматологами и возможностью расположить пациентов в стационаре.
Вадим Брагилев
Пластический хирург и совладелец клиники «ГрандМед», выпускник Военмеда, доцент Университета Мечникова, автор не менее 100 научных работ, в том числе в области микрохирургии и реконструкции, классик маммопластики
Бизнес-модель «ГрандМед» меняется в сторону онлайн-консультирования. Консультации бесплатно проводит хирург посредством WhatsApp или Skype – кому как удобно. Можно даже выполнить дистанционное моделирование будущего результата – пациенту достаточно прислать по почте свое фото в нескольких ракурсах, а хирург с помощью специальных программ предложит варианты.
Конечно, это не может заменить полноценный медицинский прием. Здесь скорее цель информировать, развеять сомнения потенциального пациента с помощью общения с профессионалом. История онлайн-консультирования оказалась вполне жизнеспособной. И даже после снятия ограничений, будем использовать этот опыт для работы с иногородними и иностранными пациентами.
Плановые операции, госпитализация на сегодняшний день не разрешены, но клиника осуществляет помощь своим пациентам, если лечение, начатое до приостановки деятельности, не может быть прервано.
Финансовый удар нам нанесен сильный, но еще не фатальный. Главное – сохранить коллектив: он собирался 20 лет. За это время пережили несколько кризисов, но такого, естественно, еще не было — деятельности нет совсем, отключили от всех жизненно важных магистралей.
Государство нам не поможет — пластическая хирургия и медицинская косметология не включены в список наиболее пострадавших отраслей. Хотя Наталья Мантурова (Главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава РФ. — Прим.ред.) обращалась к Премьер-министру от лица всей отрасли. Остается надеяться, что будут и в нашу сторону подвижки.
Кардинально стоимость операций из-за курса рубля не изменится, в ближайшее время точно. Конечно, в лечение входит некоторая доля импортных расходных материалов, поэтому многое зависит от цен, которые поставщики установят. В любом случае, безальтернативных производителей материалов нет.
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