Осмотры по видеосвязи и операции с помощью робота: главврачи клиник о будущем эстетической медицины Петербурга

И до пандемии у нас было собственное мобильное приложение — «Личный кабинет пациента «Меди»». Сейчас мы существенно расширили его возможности, сделали еще более удобным. Если раньше можно было записаться только на очный прием, то теперь — и на дистанционную консультацию. Например, по пластической хирургии. Воспользоваться телеконсультациями могут пациенты, которые уже проходили лечение у своего доктора в привычном режиме.

Мы приравнены к крупному бизнесу, поэтому не можем рассчитывать на льготы. Все, чем воспользуемся, – отсрочка на 6 месяцев по выплате кредита на развитие в Петербурге. В системе «Меди» 25 клиник и 1 500 сотрудников, из них более 300 высококвалифицированных врачей, 400 ассистентов и медсестер. Именно люди за 30 лет труда обеспечили успех компании, а не стены или оборудование.

Конечно, часть коллектива ушла в оплачиваемый отпуск. Это коснулось сотрудников обеспечивающих служб, а также специалистов, выполняющих плановые операции, —лазерную коррекцию зрения и пластическую хирургию. Но я сделаю все, чтобы сохранить команду.