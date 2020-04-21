Петр Тюшкевич

«Утром сдал 600 миллилитров плазмы, которая требуется взрослому пациенту с тяжелым течением COVID-19 в Клиническом госпитале Лапино. У нас обоих — третья положительная группа, ее искали по всей Москве на протяжении нескольких дней. Мне упало около 10 писем на почту по этому поводу от совершенно разных людей.

Не могу сказать, что сдача крови переносится в моем случае совсем безболезненно. Но, несмотря на сохраняющуюся слабость после пневмонии, я все равно чувствую себя лучше, чем тот мужчина в критическом состоянии. Так что проигнорировать просьбу о помощи я не мог.

Кстати, когда я только выписался из больницы, в моей крови было малое количество антител к коронавирусу — недостаточное для того, чтобы быть донором. Но буквально за неделю этот показатель вырос в 5-6 раз. Такая ситуация, как я понимаю, наблюдается у многих переболевших — у одного из моих знакомых титр антител подскочил в 60 раз за время восстановления.

Это не первая моя сдача крови, я уже сдавал ее и для донорства, и для различных научных исследований. Наверное, окажусь в кресле с внутривенным катетером еще не раз. В принципе у меня яркий клинический случай: когда я лежал в Коммунарке, меня досконально проанализировали, плюс было точно подтверждено, что я болел именно COVID-19. Так что врачи ко мне обращаются за помощью, когда ищут кровь переболевших. Ну и я достаточно покладистый. Не все соглашаются по 300 раз приезжать в лабораторию, поэтому они меня и мучают. Надеюсь, это кому-нибудь поможет!»