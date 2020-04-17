В Петербурге вакцину от коронавируса могут испытать на людях уже этим летом

В Петербурге продолжаются исследовательские работы по созданию мРНК-вакцины против SARS-COV-2 (коронавируса). Как сообщил генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, компания уже проводит доклинические испытания вакцины на животных. А в середине лета могут начаться клинические исследования — с участием людей.

«Для нас важно как можно быстрее представить вакцину к испытаниям и обеспечить ей людей из групп риска. Могу сказать, что некоторые врачи из Петербурга уже готовы участвовать в исследовании», — отметил Дмитрий Морозов.

По его словам, в клинических исследованиях примут участие до 60 человек. Подробнее о создании вакцины Дмитрий Морозов расскажет в интервью «Собака.ru».