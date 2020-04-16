Петербуржцев с легкой формой коронавируса могут отправить лечиться в отели

«Вчера появилась информация, что Боткинская больница закрывается для приема пациентов. Подчеркиваю, что она не закрывается — она сосредотачивается на приеме тяжелобольных пациентов, и это давно пора было сделать», — сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

Для лечения случаев средней тяжести будут задействованы другие стационары города — в настоящий момент разворачивают дополнительные 4 тысячи коек. Легкие же пациенты, по словам Шляхто, должны лечиться дома и использовать услуги амбулаторной помощи. Рассматривается возможность задействовать помощь медвузов в наблюдении за такими пациентами.

Напомним, теперь в Боткинской больнице будут принимать только тяжелых больных. О своем пребывании в больнице рассказывал aналитик и IT-журналист Илья Шатилин, который вернулся из Италии в Петербург и попал на карантин, и модель Яна Мирославская, а один из пациентов Боткинской даже придумал журнал о жизни в медучреждении в период коронавируса. Ранее стало известно, что врачи Петербурга получат от 300 тысяч в случае заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее прием новых пациентов приостановила Покровская больница на Васильевском острове — пациенты с пневмонией там лежат в коридорах, а часть отделений изолирована из-за подтвержденного Covid-19 у больных и персонала. Комитет по здравоохранению отмечает, что после выхода из карантина на прием больных с диагнозом коронавирус перепрофилируют больницу Святого Георгия и Александровскую больницу. Ранее в этих, а также Введенской больнице, закончился карантин.