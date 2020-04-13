Роддом №10 в Красносельском районе закрыли на карантин. У одной из пациенток подозревают коронавирус

Как рассказал «Фонтанке» супруг одной из женщин, находящихся в роддоме на улице Тамбасова, 12 апреля в больницу уже не пускали. «Взяли только лекарство, все остальное нельзя. Охранник сказал — на третьем этаже коронавирус», — объяснил он. Введение карантина подтвердила и главврач роддома Лада Иванова. Она отметила, что наличие вируса не подтверждено, но пациентку с подозрением увезли в Боткинскую инфекционную больницу.

Это уже второй по счету роддом в Петербурге, который закрыли на карантин по коронавирусу. В начале апреля временно приостановил прием пациентов родильный дом №16 во Фрунзенском районе. Сам роддом закрыт до 17 апреля, женская консультация не будет работать до конца месяца. «Роддом приостанавливает прием новых пациентов. Контактный медицинский персонал изолируется в отделениях. Выписка мам с детьми продолжает осуществляться, однако они обязаны соблюдать режим изоляции в домашних условиях», — отметили в Комитете по здравоохранению.

Напомним, 4 апреля у 5 сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы в Петербурге подтвердился диагноз Covid-19. Их перевели в Боткинскую больницу, а оставшийся медперсонал и других посетителей больницы закрыли на карантин. В социальных сетях развернулась акция в поддержку сотрудников Александровской больницы, а заместитель главного врача отделения неврологии Людмила Рошковская опубликовала пост, в котором рассказала, как можно помочь медучреждению в этот сложный период.

Ранее у шести пациентов Покровской больницы в Петербурге был обнаружен коронавирус. 3 апреля ее сотрудники записывали обращение к СМИ — им не хватало средств защиты от инфекции. В тот же день главврач больницы Марина Бахолдина назвала слова сотрудников «неправдой», а власти города отметили, что медучреждение больных Cpvid-19 не принимает.

Актеры Данила Козловский и Константин Хабенский, футболист Александр Кержаков, ведущие телеканала НТВ, певица Татьяна Буланова и другие выступили в поддержку врачей №20 в Петербурге. После того, как у одного из пациентов был диагностирован коронавирус, на карантин закрыли целое отделение — где медики продолжают выполнять свой долг и спасать человеческие жизни.