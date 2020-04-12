В России эпидемия коронавируса спадет не раньше, чем в июне. Об этом заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев. Ранее такое же мнение выразил коллега академика РАН Виктор Малеев.
Когда эпидемия коронавируса пойдет на спад в России? Объясняет вирусолог
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Фото: Shutterstock
«Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число зараженных. С каждым днем их число все растет и растет», — отметил он. По мнению Зуева, спад эпидемии коронавирусной инфекции в стране произойдет не раньше июня.
Вирусолог уточнил, что в апреле не стоит ожидать, что пик заболеваемости пройдет, ведь цифры с каждым днем только растут. «Если бы у нас не было такого роста заболеваемости, тогда можно было бы говорить о прохождении пика в середине апреля», — добавил Зуев.
По последним данным, в России число случаев коронавируса достигло 15 770. За последние сутки — 2 186 новых заболевших. За все время от коронавирусной инфекции скончались 130 человек, 1 291 выздоровел.
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