Когда эпидемия коронавируса пойдет на спад в России? Объясняет вирусолог

По последним данным, в России число случаев коронавируса достигло 15 770. За последние сутки — 2 186 новых заболевших. За все время от коронавирусной инфекции скончались 130 человек, 1 291 выздоровел.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.