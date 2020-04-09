Какие препараты используют для лечения и профилактики COVID-19? Минздрав обновил список средств

«Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмония, ОРДС, сепсис», — отмечено на сайде ведомства.

Одного проверенного лекарства, которое поможет вылечиться от COVID-19 нет, однако министерство выделило несколько препаратов, которые могут быть рекомендованы к использованию. Для этого они проанализировали данные «по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV».

Так, в число препаратов, рекомендованных Минздравом, вошли: «Хлорохин», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир+Ритонавир», «Азитромицин» вместе с «Гидроксихлорохином», а также препараты интерферонов. Три препарата пока еще проходят стадию клинических испытаний у пациентов с COVID-19 — это «Умифеновир», «Фавипиравир» и «Ремдесивир». Достоверных данных об эффективности всех перечисленных средства пока еще нет, а потому применять их можно только «по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», — добавляют в Минздраве.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что пика эпидемии COVID-19 в России стоит ожидать в ближайшие две недели. По состоянию на 9 апреля, в России зарегистрировано 10 131 случай заражения коронавирусом: 698 человек выздоровело, 76 — скончалось. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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