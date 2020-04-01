Как перестать трогать лицо руками, даже если очень хочется? Объясняет психолог

Еще в 1982 году американские ученые выяснили — люди совершают от 3 до 5 прикосновений к лицу в минуту, если не знают, что за ними ведется наблюдение. Если все-таки попросить испытуемых подсчитывать прикосновения, их количество резко изменится. Такая система работала, даже когда участникам эксперимента приходилось фиксировать каждое касание в течение 9 недель.

Как сократить количество прикосновений к лицу и тем самым обезопасить себя в период пандемии рассказал психолог из психологического центра «Качество жизни» Антон Русаков. Он убежден — чтобы снизить количество прикосновений на 65-95%, нужно начать их подсчитывать.

«Можно считать касания карандашом на бумажке, в заметке на телефоне или купить ручной механический счетчик», — отметил психолог, предположив, что такое занятие однозначно понравится всем заскучавшим на самоизоляции. По словам Русакова, уже через минуту таких подсчетов человек прекратит трогать лицо — потому что фиксирование касаний попросту начнет приносить неудобства.