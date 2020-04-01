Одна из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения во время пандемии коронавируса Covid-19 — не трогать лицо руками. Внутрь организма вирус легко попадает с рук, когда человек касается носа, глаз или рта. Скорее всего, совсем перестать трогать лицо руками не получится. Раскрываем секрет, как сократить число прикосновений.
Как перестать трогать лицо руками, даже если очень хочется? Объясняет психолог
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Фото: Shutterstock.com
Еще в 1982 году американские ученые выяснили — люди совершают от 3 до 5 прикосновений к лицу в минуту, если не знают, что за ними ведется наблюдение. Если все-таки попросить испытуемых подсчитывать прикосновения, их количество резко изменится. Такая система работала, даже когда участникам эксперимента приходилось фиксировать каждое касание в течение 9 недель.
Как сократить количество прикосновений к лицу и тем самым обезопасить себя в период пандемии рассказал психолог из психологического центра «Качество жизни» Антон Русаков. Он убежден — чтобы снизить количество прикосновений на 65-95%, нужно начать их подсчитывать.
«Можно считать касания карандашом на бумажке, в заметке на телефоне или купить ручной механический счетчик», — отметил психолог, предположив, что такое занятие однозначно понравится всем заскучавшим на самоизоляции. По словам Русакова, уже через минуту таких подсчетов человек прекратит трогать лицо — потому что фиксирование касаний попросту начнет приносить неудобства.
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