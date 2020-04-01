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Как перестать трогать лицо руками, даже если очень хочется? Объясняет психолог

Одна из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения во время пандемии коронавируса Covid-19 — не трогать лицо руками. Внутрь организма вирус легко попадает с рук, когда человек касается носа, глаз или рта. Скорее всего, совсем перестать трогать лицо руками не получится. Раскрываем секрет, как сократить число прикосновений. 

  • Фото: Shutterstock.com

Еще в 1982 году американские ученые выяснили — люди совершают от 3 до 5 прикосновений к лицу в минуту, если не знают, что за ними ведется наблюдение. Если все-таки попросить испытуемых подсчитывать прикосновения, их количество резко изменится. Такая система работала, даже когда участникам эксперимента приходилось фиксировать каждое касание в течение 9 недель. 

Как сократить количество прикосновений к лицу и тем самым обезопасить себя в период пандемии рассказал психолог из психологического центра «Качество жизни» Антон Русаков. Он убежден — чтобы снизить количество прикосновений на 65-95%, нужно начать их подсчитывать. 

«Можно считать касания карандашом на бумажке, в заметке на телефоне или купить ручной механический счетчик», — отметил психолог, предположив, что такое занятие однозначно понравится всем заскучавшим на самоизоляции. По словам Русакова, уже через минуту таких подсчетов человек прекратит трогать лицо — потому что фиксирование касаний попросту начнет приносить неудобства. 

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Дарья Гладких,
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