«Двусторонние онлайн-трансляции в ситуации карантина кажутся очевидным решением, но на практике организовать их очень непросто. Больничная клоунада — это импровизация, основанная на контакте с конкретным ребенком. Для этого не подходит простой видеосозвон с ноутбуков и телефонов: ключевым фактором в работе клоунов является эффект присутствия, нужно, чтобы маленькие зрители видели команду целиком, с хорошей детализацией фокусов и предметов, которые клоуны держат в руках. В выходе в больницу онлайн как никогда важны нюансы взаимодействия клоунов между собой, а также — реакция детей, которая формирует ход дальнейшего выступления. Желательными условиями такого взаимодействия является большой экран на стороне больницы, профессиональная камера и микрофоны, устойчивый канал связи», — говорят клоуны.

В настоящий момент онлайн-трансляции доступны для пациентов 9 больниц Петербурга — это Отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у детей ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» в Песочном, Павловский ДДИ, «Новая» Песочка, Центр протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея, Отделение онкогематологии СПБ ГБУЗ «Детский городской Многопрофильный Клинический Специализированный Центр Высоких Медицинских Технологий», Лечебно-диагностический центр ЛДЦ МИБС имени Сергея Березина, а также детские хосписы в Ольгино, Павловске и на Бабушкина.