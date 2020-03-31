Объединение больничных клоунов Петербурга «ЛенЗдравКлоун», которые помогают детям справиться с пребыванием в больницах и хосписах, запустили онлайн-трансляции на время карантина. Свои эфиры они ведут из мини-студии с реквизитом и декорациями на самоизоляции — по их словам, трансляции помогут сохранить связь с детьми не только в коронавирусном карантине, но и в карантинах по гриппу, которые случаются ежегодно в феврале и марте.
«Мы помогаем ребенку забыть о том, что он в больнице»: клоуны запустили онлайн-трансляции для детей на время карантина
Общение с клоунами для маленьких пациентов и родителей работает как игротерапия — в момент игры клоуны создают пространство для общения со здоровой частью личности ребенка, что особенно важно, пока остальные врачи сосредоточены только на лечении. Благодаря такой терапии у ребенка снижается уровень тревожности, повышается терпимость к боле и снижается уровень кортизола. В период, когда пребывание в больницах невозможно, важно продолжить игротерапию, говорят клоуны — запущенные ими онлайн-трансляции помогут сохранить коммуникацию и поддержать тех, кто вынужден жить в больнице в период максимальной изоляции.
«Двусторонние онлайн-трансляции в ситуации карантина кажутся очевидным решением, но на практике организовать их очень непросто. Больничная клоунада — это импровизация, основанная на контакте с конкретным ребенком. Для этого не подходит простой видеосозвон с ноутбуков и телефонов: ключевым фактором в работе клоунов является эффект присутствия, нужно, чтобы маленькие зрители видели команду целиком, с хорошей детализацией фокусов и предметов, которые клоуны держат в руках. В выходе в больницу онлайн как никогда важны нюансы взаимодействия клоунов между собой, а также — реакция детей, которая формирует ход дальнейшего выступления. Желательными условиями такого взаимодействия является большой экран на стороне больницы, профессиональная камера и микрофоны, устойчивый канал связи», — говорят клоуны.
В настоящий момент онлайн-трансляции доступны для пациентов 9 больниц Петербурга — это Отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у детей ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» в Песочном, Павловский ДДИ, «Новая» Песочка, Центр протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея, Отделение онкогематологии СПБ ГБУЗ «Детский городской Многопрофильный Клинический Специализированный Центр Высоких Медицинских Технологий», Лечебно-диагностический центр ЛДЦ МИБС имени Сергея Березина, а также детские хосписы в Ольгино, Павловске и на Бабушкина.
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