В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19

Как показали клинические испытания, набор реагентов теста «АмплиСенс» Cov-Bat-FL выявляет РНК коронавируса Covid-2019 с чувствительностью 1*103 на 1 миллилитр и не дает ложной или ложно-положительной реакции.

«Массовое тестирование — один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции. Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их. Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», — говорят в Роспотребнадзоре.

Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал адреса поликлиник, в которых любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус. Причем сделать мазок из носоглотки могут не только те, кто вернулся из стран в зоне риска, а любой горожанин. Россияне также смогут сдать тест на коронавирус в частных медицинских центрах.

Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Планируется, что разработка завершится уже в третьем квартале 2020 года — у доклиническим исследованиям на животных приступят уже этой осенью. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.