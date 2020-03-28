В Италии 101-летний мужчина, родившийся в разгар пандемии испанского гриппа, вылечился от коронавируса

Ранее итальянский видеооператор Андреа Риццо показал Венецию, опустевшую во время пандемии коронавируса Covid-2019. Безлюдные площадь Сан-Марко, набережная Рива дельи Скьявони, мост Риалто, каналы и улицы города. «Это печальный и трудный момент для моего города, но я уверен, что Венеция восстановится и вернется к жизни, как это было не раз», — говорит автор видео. А также посмотрите, как проходит карантин в Италии – с зажигательными песнями и танцами на балконах.