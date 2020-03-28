В итальянском городе Римини выписали 101-летнего пациента, который вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местная газета Remini Today.
В Италии 101-летний мужчина, родившийся в разгар пандемии испанского гриппа, вылечился от коронавируса
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Фото: Shutterstock
Мистер Пи, как его назвали представители местной власти, родился в 1919 году – во время пандемии испанского гриппа, считающейся одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. От «испанки» умерло приблизительно 50—100 млн человек, что составляло 2,7—5,3 % населения Земли.
Мужчина поправился спустя неделю пребывания в больнице. «Он видел все: голод, боль и прогресс, кризис и восстановление. Он прожил 100 лет, и судьба бросила ему новый вызов, невидимый и ужасный одновременно», – отметила вице-мэр Римини Глория Лизи. По ее словам, 101-летний итальянец выиграл битву с эпидемией, чтобы доказать людям, что «даже в таком возрасте будущее не предопределено».
Ранее итальянский видеооператор Андреа Риццо показал Венецию, опустевшую во время пандемии коронавируса Covid-2019. Безлюдные площадь Сан-Марко, набережная Рива дельи Скьявони, мост Риалто, каналы и улицы города. «Это печальный и трудный момент для моего города, но я уверен, что Венеция восстановится и вернется к жизни, как это было не раз», — говорит автор видео. А также посмотрите, как проходит карантин в Италии – с зажигательными песнями и танцами на балконах.
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