Когда приходится сидеть дома, есть риск растерять уже набранную форму. Конечно, самодисциплина – великая вещь: «Собака.ru» уже представила шесть упражнений от Ольги Маркес (Sekta), но если вам нужен стимул и элемент игры – вот восемь приложений, которые могут полноценно заменить поход в спортзал или в йога-студию.
8 полезных приложений для занятий спортом, йогой и медитациями дома (и никаких сложных железяк!)
1. Sworkit
Йога, растяжки, силовые тренировки
iOS, Android
Бесплатно, в приложении есть онлайн-магазин
Это приложение функционирует с 2015 года. Многие разработчики называют свои спортивные приложения «личным тренером в кармане», но именно Sworkit, пожалуй, ближе всех к этому определению. Внутри – максимально разнообразный спектр тренировок: йога, растяжки, силовые тренировки. Пользователь выбирает, чем именно он хочет заняться, выставляет время, которое он готов потратить на тренировку и получает видео с участием реальных спортсменов с подробными инструкциями. Все результаты сохраняются, а о времени, когда пора тренироваться, приложение обязательно напомнит.
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Василий Смольный. Фото - "Новый взгляд"
2. #BSGo
Ещё одна ЗОЖ-игра от Василия Смольного
iOS, Android
Бесплатно, в приложении есть онлайн-магазин
Приложение-ответвление легендарной ЗОЖ-игры «Бешеная сушка» Василия Смольного. Подойдет не только для тех, кто хочет поддержать форму на время карантина, но и для тех, кто любит квесты и соревнования. Как и «материнский» проект, #BSGo выстроен в форме игры. Каждый день вам приходит новая тренировка, и за её выполнение вы получаете баллы. Баллы также начисляются за количество выпитой воды. Накапливаются они не просто так – за рекорды можно получить призы вроде смартфона или часов Apple. Еще один бонус – возможность выбрать, кто именно покажет вам упражнения: сам Смольный, его жена Юлия или блогеры Наталья Краснова и Катя Глоба.
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Фото: Fitspine
3. Отжиматор
Для тех, кто хочет отжиматься правильно
iOS
Бесплатно
Суровое и минималистичное приложение для тех, кто прокачивает мышцы спины и груди старым дедовским способом, существующее аж с 2010 года. В нем можно задать количество отжиманий, которого хотелось бы достичь. Владельцы iPhone также имеют возможность считать «правильные отжимания» – телефон кладется на пол и при правильном, достаточно низком опускании тела, издаёт звуковой сигнал.
4. Teemo
Фитнес-квест и игровые занятия
iOS
Бесплатно
Еще одна классика удалённого фитнеса. После скачивания надо зарегистрироваться через Facebook, затем наслаждаемся заданиями в форме игры. Все упражнения стилизованы под какой-то челлендж. Например, забег по лестнице (отличное занятие на карантине!) оформлен как покорение Эвереста. Основные упражнения не требуют специального инвентаря, но если у вас есть велотренажер, варианты тоже найдутся.
5. Headspace
Помощь при панических атаках
iOS
Бесплатно
Приложение не совсем для спорта, но о его пользе для здоровья спорить не приходится – оно помогает правильно медитировать. Программа составлена специалистом по клинической медитации Энди Паддикомбом. Вы научитесь правильно дышать и вообще быть в гармонии с собой. Важно – в приложении есть кнопка SOS, которую надо нажать при приступах тревоги, стресса и паники – на этот случай приготовлены особенные дыхательные и медитативные техники.
Сообщество домашних атлетов
iOS, Android
Бесплатно, есть платный контент
Nike Training Club - не новичок на рынке, и сейчас они едва ли не быстрее всех адаптировались к глобальному карантину. Множество тренировочных программ в зависимости от стартовых возможностей пользователя и целей, а все упражнения можно сделать прямо в гостиной!
Экспресс-йога за 5 минут
iOS, Android
Бесплатно
Приложение для тех, у кого постоянный дефицит свободного времени. В приложении есть 350 коротких, но очень эффективных йога-уроков. Максимальная длина каждого занятия – пять минут. Помимо набора асан есть встроенный таймер, который позволяет отслеживать время, потраченное на каждое упражнение.
8. Down Dog
Йога для трудоголиков
iOS, Android
Бесплатно
Приложение для йоги, особенность которого в том, что пользователь не знает, какой именно комплекс асан он получит при каждом занятии. Устанавливаются настройки (темп, упор на конкретные части тела, уровень подготовки) и видеоурок генерируется специально для вас - набор упражнений каждый раз разный, повторы исключены.
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