8 полезных приложений для занятий спортом, йогой и медитациями дома (и никаких сложных железяк!)

Ещё одна ЗОЖ-игра от Василия Смольного

iOS, Android

Бесплатно, в приложении есть онлайн-магазин

Приложение-ответвление легендарной ЗОЖ-игры «Бешеная сушка» Василия Смольного. Подойдет не только для тех, кто хочет поддержать форму на время карантина, но и для тех, кто любит квесты и соревнования. Как и «материнский» проект, #BSGo выстроен в форме игры. Каждый день вам приходит новая тренировка, и за её выполнение вы получаете баллы. Баллы также начисляются за количество выпитой воды. Накапливаются они не просто так – за рекорды можно получить призы вроде смартфона или часов Apple. Еще один бонус – возможность выбрать, кто именно покажет вам упражнения: сам Смольный, его жена Юлия или блогеры Наталья Краснова и Катя Глоба.