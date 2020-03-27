Изменятся ли наши личности после самоизоляции? Что ждет онлайн-образование? И почему нахождение в карантине — время разводов? Доктор психологических наук Александр Асмолов ответил на эти вопросы во время онлайн-конференции «Антихрупкость», организованной бизнес-школой «Сколково». Мы записали его размышления.
Школа самоизоляции: как найти плюсы в карантине? Объясняет доктор психологических наук Александр Асмолов
За время карантина мы уже вкусили различные последствия наступившего кризиса. И слово «вкусили» точно передает смысл: мы будем узнавать из постепенно. Но главной вопрос: понимаем ли мы, зачем это с нами происходит? По каким причинам в разных уголках планеты люди идут на самоизоляцию? И какую жизнь сейчас организовать? Нам всем надо разобраться, принимаем ли мы происходящее, или кризис — это насилие над нашим образом жизни и сценариями развития. Здесь я возвращаюсь к своей любимой формуле, которая принадлежит австрийскому психиатру Виктору Франклу: «Тот, кто знает Зачем, сумеет выстоять любое Как».
Самоизоляция — вопрос социальной и психологической гигиены общества. Мы противостоим пандемии и инфодемии, когда оказываемся изолированными, чтобы сохранить жизнь своим пожилым близким.
Первая стратегия восприятия ситуации — стратегия страуса. Меня изолировали, а я не понимаю зачем. Я считаю, что многие риски, о которых вещают по телевизору, говорят на улице — это переоценка кризиса. Меня кризис обойдет. Это не моя проблема. Здесь проявляются стереотипы разных стран: в России любимое «авось пронесет». Промчится мимо, не такое переживали.
Однако формула «моя хата с краю, ничего не знаю» не работает. Перед нами планетарная эпидемия, и это проверка на жизнь сообща. Во Франции об этом говорит исследователь Марен, в Израиле — футуролог Харари. Гигиена и изоляция — спасение других и спасение себя. Здесь становится очевидным, что каждый человек — одновременно и другой человек. Изолируя себя, ты спасаешь других.
Вторую стратегию называют «vigilance» — бдительность. В этом случае человек не уходит в глубокое отрицание реальности, с которой столкнулся. Он понимает: чем полнее мы увидим картину происходящего, тем скорее сможем найти выход из критической ситуации. И наша задача во время эпидемии — искать новые возможности.
Сегодняшняя ситуация — школа не только для политиков и бизнеса, но и для образования. Вот уже какую неделю по планете катится волна онлайн-коммуникации. В России мы буквально впрыгнули в онлайн-образование. Мы не были к этому готовы. Но жареный петух на то и жареный, что клюет всегда внезапно и в самые неподходящие места.
Только ленивый не рассказывал, каким будет онлайн-образование. Спорили, тестировали. Но слова «цифровая трансформация образования» звучали как заклинания. Да, это когда-то будет. Теперь же не успели мы почистить шпаги, их нужно вынимать из ножен. Сейчас важно найти экспертов онлайн-образования и учиться у них. Я верю, что кризис сделает наше образование смешанным: офлайн + онлайн. Мы выйдем из него с куда большими возможностями. Образование станет вариативным, появится индивидуальный подход, мы наконец поймем, как подавать информацию в интернете.
Когда мы вынуждены быть лицом к лицу с близкими, происходит психологическое и человеческое узнавание. Люди задают себе вопросы: правильно ли мы выбрали друг друга? Совместимы ли мы? Это полоса социально-психологических рисков.
У нас всегда есть возможность не быть одинокими, нам всегда есть с кем поговорить. Назову одного из самых интересных собеседников, мы редко с ним общаемся, а порой боимся приблизиться к нему — это мы сами. Задайте вопросы самому себе, задумайтесь о смысле жизни. У вас есть время остановиться и оглянуться. Что вы успели сделать? Ради чего стараетесь? К чему стремитесь? Очень трудно с самим собой разговаривать по душам.
В изоляции у нас также появляется уникальная возможность посмотреть: кто он — значимый другой? Кто он рядом с нами? Наши дети, внуки, бабушки и дедушки, мамы и папы. Что нас в этой сложной ситуации может заинтересовать и объединить? Есть ли любимые общие книги и фильмы? Готовы ли мы вместе решать проблемы? Это время общения друг с другом. И нас не должно пугать расхождение мнений, на этот случай у римского философа Сенеки есть гениальная фраза: «Не согласись со мной хоть в чем-нибудь, чтобы нас было двое».
Записала Ольга Шкворова.
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