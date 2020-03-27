Школа самоизоляции: как найти плюсы в карантине? Объясняет доктор психологических наук Александр Асмолов

Когда мы вынуждены быть лицом к лицу с близкими, происходит психологическое и человеческое узнавание. Люди задают себе вопросы: правильно ли мы выбрали друг друга? Совместимы ли мы? Это полоса социально-психологических рисков.

У нас всегда есть возможность не быть одинокими, нам всегда есть с кем поговорить. Назову одного из самых интересных собеседников, мы редко с ним общаемся, а порой боимся приблизиться к нему — это мы сами. Задайте вопросы самому себе, задумайтесь о смысле жизни. У вас есть время остановиться и оглянуться. Что вы успели сделать? Ради чего стараетесь? К чему стремитесь? Очень трудно с самим собой разговаривать по душам.

В изоляции у нас также появляется уникальная возможность посмотреть: кто он — значимый другой? Кто он рядом с нами? Наши дети, внуки, бабушки и дедушки, мамы и папы. Что нас в этой сложной ситуации может заинтересовать и объединить? Есть ли любимые общие книги и фильмы? Готовы ли мы вместе решать проблемы? Это время общения друг с другом. И нас не должно пугать расхождение мнений, на этот случай у римского философа Сенеки есть гениальная фраза: «Не согласись со мной хоть в чем-нибудь, чтобы нас было двое».