Какие санитайзеры бесполезны от Covid-19 и почему мытье рук — золотой стандарт профилактики. Объясняет врач

Почему мытье рук – одна из главных рекомендаций ВОЗ?

Мне стоит напомнить вам: лучший (!) метод обеззараживания рук – это мытье рук с мылом. Самый безопасный и эффективный, в том числе для борьбы с коронавирусом. Да, с самым обычным мылом, не удивляйтесь.

Дело в том, что коронавирус заключен в липидную оболочку, грубо говоря, капсулу из жира. Мыло обладает великолепной способностью эту оболочку растворять, благодаря своей химической структуре. Без липидной капсулы коронавирус не несет никакой опасности человеку. И вообще, мытье рук само по себе – механический способ избавить руки от всего лишнего: когда кожа «скользкая», все скопившиеся на ней микробы легче смываются водой. Не зря ВОЗ отдает предпочтение мытью рук как главной мере профилактики заражения коронавирусом наряду с самоизоляцией. Но мыть руки надо правильно.

Важно: мыть руки нужно не менее 30 секунд. Это равно двум спетым песенкам «Happy Birthday to you». Можно заменить тканевое полотенце на бумажное одноразовое и после того, как высушили им руки, им же закрыть кран с водой (особенно, если раковина находится в общественном месте).