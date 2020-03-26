Врач-терапевт, автор популярного медицинского блога «Доктор Фил» Филипп Кузьменко просит вас не переживать по поводу sold out санитайзеров и объясняет, почему мытье рук с мылом – золотой стандарт профилактики инфекционных заболеваний. А если вы не сдаетесь и готовы отправиться за заветной бутылочкой антибактериального геля хоть в Девяткино, то прочитайте, какие санитайзеры эффективны, а какие не очень.
Какие санитайзеры бесполезны от Covid-19 и почему мытье рук — золотой стандарт профилактики. Объясняет врач
Почему мытье рук – одна из главных рекомендаций ВОЗ?
Мне стоит напомнить вам: лучший (!) метод обеззараживания рук – это мытье рук с мылом. Самый безопасный и эффективный, в том числе для борьбы с коронавирусом. Да, с самым обычным мылом, не удивляйтесь.
Дело в том, что коронавирус заключен в липидную оболочку, грубо говоря, капсулу из жира. Мыло обладает великолепной способностью эту оболочку растворять, благодаря своей химической структуре. Без липидной капсулы коронавирус не несет никакой опасности человеку. И вообще, мытье рук само по себе – механический способ избавить руки от всего лишнего: когда кожа «скользкая», все скопившиеся на ней микробы легче смываются водой. Не зря ВОЗ отдает предпочтение мытью рук как главной мере профилактики заражения коронавирусом наряду с самоизоляцией. Но мыть руки надо правильно.
Важно: мыть руки нужно не менее 30 секунд. Это равно двум спетым песенкам «Happy Birthday to you». Можно заменить тканевое полотенце на бумажное одноразовое и после того, как высушили им руки, им же закрыть кран с водой (особенно, если раковина находится в общественном месте).
В дело вступает антисептик
Вы не дома? Кончилось мыло в офисе? Нужно прокатиться в транспорте или брать тележку в магазине? Тогда воспользуйтесь антибактериальным гелем для рук – это альтернативный (!) способ обработать кожу в случае, если мыла и крана поблизости нет и не предвидится.
Идея бытового антисептика для рук не нова. Еще в 1966 году Лупе Эрнандес, студентка-медсестра из Калифорнии, запатентовала идею использования геля на спиртовой основе для мытья рук в отсутствие других способов помыть руки. Однако до пандемии свиного гриппа H1N1 в 2009 году этот продукт использовали только в медучреждениях. А после – гель стали носить с собой обыватели. В том году продажи антибактериальных гелей и салфеток в США выросли более чем на 70% за шесть месяцев.
К 2010 году маленькие бутылки с товарами были повсюду – от кассовых терминалов в книжных магазинах до онлайн-магазинов. Сегодня много кто уже привык иметь с собой маленькую бутылочку и пользоваться ей ежедневно.
Как выбрать хороший антисептик?
Какое средство считается эффективным? То, в котором содержание спирта не менее 62% – так постановила ВОЗ. Концентрации алкоголя в антисептических средствах для рук часто выражаются в процентах по объему, но иногда в процентах по весу.
Исследование, опубликованное в 2017 году в Журнале инфекционных заболеваний (Journal of Infectious Diseases), оценило способность спиртосодержащих гелей убивать вирусы, такие как вирус Эбола, вирус Зика (ZIKV), коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV).
Они определили, что они и другие вирусы с оболочкой могут быть эффективно инактивированы составами на основе этанола и на основе изопропанола. Это исследование и подобные ему разрешают сегодня использование антисептиков в учреждениях здравоохранения и для личного пользования.
Спиртосодержащие средства в качестве активного компонента содержат спирт: этиловый, изопропиловый, пропиловый или смеси эти спиртов.
Минус таких средств в том, что они чрезвычайно сушат кожу, а также неприятно пахнут. Производители постарались исправить эти недостатки по максимуму: добавили увлажняющие компоненты типа пантенола в состав, а также добавили отдушки – любые, какие нравятся людям (запах кока-колы, ванили и жвачки, все, как мы любим). Тем не менее, признано, что даже продукты, содержащие смягчающие вещества вместе со спиртом, могут вызвать кратковременное ощущение жжения, если на руках имеются порезы или ссадины.
Аллергический контактный дерматит при этом встречается крайне редко – бояться возможной аллергии не стоит. В проведенных различных исследованиях контактный дерматит (раздражение) был наименьшим среди пользователей спиртовых гелей, содержащих смягчающие компоненты и другие средства для ухода за кожей, по сравнению с другими методами гигиены рук.
А если без спирта?
В составе бесспиртового антисептика чаще всего указан хлоргексидин. На состояние кожи такие средства не влияют, оставляя ее мягкой и увлажненной, а еще не издают неприятного спиртового запаха. Это плюс, но минусы перечеркивают пользу – хлоргексидин не убивает вирусы и споры, а только небольшую группу бактерий. В нашей с вами ситуации бесспиртовые антисептики не повлияют на коронавирус.
В течение многих десятилетий были также версии санитайзеров, сделанные с другим сильным антибактериальным средством, триклозаном, который был найден во всем – от мыла до зубной пасты. Однако с тех пор исследования показали, что триклозан может нанести вред эндокринной системе организма, и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США запретило его использование в гигиенических средствах в конце 2017 года.
Обзор популярных антисептиков
Стериллиум (Германия)
Качественный антисептик, применяемый в стационарах. Общее содержание спирта 75%, действует в течение трех часов. Годная вещь.
Бриллиантовые руки (Россия)
Антисептик с содержанием изопропилового спирта 70%. Действует так же долго – 3-4 часа, убивает и вирусы, и бактерии, проникая сквозь их клеточную мембрану. Рекомендуется использовать всем, даже людям с дерматитом – негативного влияния на кожу у него нет.
Алсофт (Япония)
Алсофт Р — кожный антисептик для дезинфекции рук с очень широким спектром активности: от вируса герпеса до микобактерий туберкулеза. Суммарное количество спирта в составе 70%.
Астрадез (Россия)
Бесспиртовой кожный антисептик на водной основе, действует не менее 3-4 часов. Действующее вещество – эфир диклозан, активный в отношении вирусов + пантенол и аллантоин для смягчения кожи. Можно брать.
Дезин (Россия)
Бесспиртовой раствор со специфическим запахом. Основной компонент – хлоргексидин, а значит, указанное действие «против вирусов» на этикетке можно подставить под сомнение. Пишут, что Дезин хорошо смешивать с водой и спиртом – в таком случае активность против вирусов появится. Вердикт: сомнительное средство.
Sanitelle
Гель для рук антибактериальный. Продается в каждом супермаркете (вернее, продавался до объявления пандемии). В составе 62% этилового спирта + миллион отдушек и витамин Е. Если других гелей нет, то сойдет и этот, но на фоне средств с более высоким содержанием спирта. Спирта мало, эффекта, соответственно, тоже.
Что такое режим применения антисептика?
Режим применения указывают в инструкции по применению: там указано время и количество средства, необходимое для эффективной обработки рук, поверхностей и предметов.
Режим этот примерно одинаков у всех антисептиков:
Гигиеническая обработка рук — 30 сек. / 3 мл
Обработка рук хирургов — 1,5 мин / 6 мл
Для профилактики вирусных инфекций — 1 мин
А как обрабатывать руки детям?
Детям в возрасте до 7 лет лучше не использовать антисептики, поскольку их микрофлора рук еще не до конца сформировалась. Гели могут отрицательно повлиять на липидный состав рук детей, а также их развитие иммунитета. Также они сушат кожу и могут вызвать раздражение, аллергию. Поэтому лучше использовать средства без спирта.
А что насчет Мирамистина?
Его действующее вещество не доказало свою эффективность в исследованиях, но в показаниях пишут: «действует против сложноустроенных вирусов». Поэтому пробовать наносить его на руки и слизистые оболочки можно – но не на ручки дверей и другие поверхности. Но при каждой возможности лучше мыть руки с мылом.
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