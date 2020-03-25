Петербургские поликлиники уже неделю бесплатно проводят тесты на COVID-19. Такая мера призвана успокоить население. Однако она только порождает новые вопросы. Насколько достоверны результаты анализов? И как долго ждать ответа от лаборатории? «Собака.ru» решила проверить это на личном опыте.
Эксперимент редакции: как мы пытались сдать тест на коронавирус в Петербурге
Одна из главных претензий к диагностике коронавируса в российских реалиях – малая чувствительность используемых тест-систем. В петербургской лаборатории применяют тесты, разработанные научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Они уже подверглись активной критике: чувствительность российских тест-систем в 1000 раз ниже европейских. А значит, в начале болезни анализы могут не показать положительный результат, чтобы увидеть реальную картину, нужно дождаться высокой вирусной нагрузки и прогрессирования заболевания. Врач-инфекционист Оксана Станевич подтверждает: «К тест-системе есть вопросы: к ней не прилагаются реактивы для контроля. Система не предусматривает проверку ложноположительных и ложноотрицательных результатов, что приводит к погрешности».
Здоровым петербуржцам тестироваться на коронавирус разрешили, но чуть позже все же рекомендовали проявлять благоразумие. Ведь единственная сертифицированная лаборатория в городе – в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора – уже не справляется с обработкой большого количества данных. Только за сутки, с 18 по 19 марта, туда было отправлено 4 тысячи пробирок с биоматериалом из поликлиник и мобильных пунктов. «Не надо всех в плановом порядке массово обследовать, иначе наша сеть «захлебнется», – заявил вице-губернатор Олег Эргашев.
Корреспондент «Собака.ru» на себе испытала процедуру забора анализов и выяснил, почему идти действительно бесполезно. Например, в том случае, если вы переживаете за пожилых родственников и хотите выяснить свой «корона-статус».
Дети в колясках, бабушки с продуктовыми авоськами, школьники – людно, солнечно, никаких признаков надвигающегося апокалипсиса. Тем временем в ближайшей от городской поликлиники аптеке коллапс: покупатели толпятся, сметая дезинфицирующие спреи и средства для полоскания горла. «Масок нет, и я не знаю, когда будут. Ни на какие вопросы отвечать не намерена», – возмущенно заявляет фармацевт. «Слышишь, Люда, масок нет, пойдем отсюда»,– очередь позади меня зашевелилась.
В регистратуре городской поликлиники №112 не меньший ажиотаж. Основной контингент, как обычно, люди пожилые. «Милая моя, мне надо карту санаторно-курортную, понимаешь», – протягивает женщина передо мной.
Я заглядываю в окошко регистратуры, закрывая лицо шарфом: я здесь самый опасный элемент. Иммунитет, возраст – пожалуй, все присутствующие мне в этом проигрывают. «Хочу сдать анализ на коронавирус, на работе обязали», – почти не привираю я. – «А вы как себя чувствуете?» – «Нормально». – «У нас сегодня до 14, вы уже опоздали. Сейчас анализ берем только в боксе. Это через дорогу. Для тех, у кого острое состояние. Вам не надо, наверное». – «Нет». – «Тогда завтра с 9 до 14. И к нам можете не подходить, сразу в 104-й кабинет», – без какого-либо упрека к моей ипохондрии произносит женщина.
Субботним утром в коридорах поликлиники пусто, дверь с надписью «Прием анализов на коронавирусную инфекцию у здоровых пациентов» закрыта. 9:26 – в регистратуре заверяют: «Ждите, сейчас подойдут». К моему ожиданию присоединяется мужчина средних лет: –«Я из командировки вернулся, из Сургута. Там, конечно, спокойно с этим, но я в аэропорту тусовался. Домой не пускают без справки». Понимающе киваю.
К нам направляется женщина в голубом балахоне, волосы спрятаны под светлой балаклавой, на лице респиратор. «Здравствуйте! Болеете?» – раздается голос пожилой медсестры. – «Болела, меня попросили сдать тест на работе», – честно признаюсь я. «Заходите. Насморк есть? Температура? – женщина принимается считать что-то в толстом рукописном журнале – Так, подожди, пожалуйста, сейчас один звонок: «Наталья Владимировна, по нашему, по 104-му, 49 пациентов», – заключает она, суммируя количество сдавших анализ вчера. «А много желающих провериться на коронавирус?» – спрашиваю я. – «Угу, много, – на выдохе произносит медсестра, – а лишний раз зачем сюда ходить. Если сейчас все чихают, кашляют».
Медсестра начинает заполнять документы. «Точно не температуришь?» – женщина немного сдвигает неудобную маску-респиратор. – «Нет, горло немного побаливало вчера, прополоскала». – «Сейчас температуры нет, горла нет, не знобит, ничего? Вот смотрите. Если какое-то недомогание, я вас через бокс отправлю, через врача». – «Сейчас все хорошо».
«Так, это твой телефонный номер?» – женщина распаковывает колбу для сбора анализов. – «Да». – «Сначала носик, – что-то наподобие ватной палочки отправляется в мою ноздрю, – все молодец. Если там что-то положительное, вам позвонят, поэтому я уточняю телефон ваш. И сейчас надо будет широко-широко открыть рот – ватная палочка отправляется в горло – я понимаю, неприятно. Молодец!» – сердобольно добавляет медсестра, погружая ватки с моими анализами в колбу. «А долго ждать результат?» – «Две недели». – «Две недели?!» - «У нас нету такого экспресс-теста. Он есть где-то, но у нас, к сожалению, такого нету». – «За 2 недели в случае чего я всех перезаражаю». – «Слушайте, даже если вы сдадите сейчас анализ, где гарантия? Он придет отрицательный, потом вы пойдете в метро. Миллион человек проходит. Правильно? И что? Опять заразилися».
Обреченно киваю и направляюсь к двери: «Спасибо». «Если какие-то жалобы – вызывай неотложку. Приходи к любому нашему врачу. А если тест положительный – тебя найдут», – успокаивает медсестра.
Однако не во всех поликлиниках города (и не для всех пациентов) действует 14-дневный срок ожидания. Так, читатель «Собака.ru» Василий в своем Instagram рассказывает, что обратился в городскую поликлинику №39 с симптомами ОРВИ, и анализ на COVID-19 пообещали выполнить за 4-7 дней. При этом новый мобильный центр диагностики коронавирусной инфекции в аэропорту Пулково бьет все рекорды: результаты анализов становятся известны уже через сутки. От чего зависит длительность ожидания? И кому единственная в Петербурге лаборатория отдает приоритет?
Оксана Станевич
Врач-ифекционист, сотрудник ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
«Очередность получения результатов определяется в каждом случае в направлении, которое заполняет сотрудник учреждения. Это специальный бланк, в нем указывается прибытие из эпидемического очага по коронавирусной инфекции, контакт с прибывшим или симптомы ОРВИ. В зависимости от этого образцы распределяются в очередь. Конечно, в Пулково, если ты прибыл из Европы, могут сделать быстрее всего».
Для того, чтобы расширить охват диагностикой и сократить время ожидания результатов в Петербурге, есть два пути. Первый – ускорить регистрацию в России зарубежных тест-систем, уже одобренных Всемирной организацией здравоохранения (эти тест-системы, по оценке экспертов, также обладают большей точностью и чувствительностью). Второй – дать лицензии дополнительным организациям для работы с отечественными тест-системами от «Вектор». Сейчас их использование ограничено со стороны Министерства здравоохранения РФ.
Сеть лабораторий «Инвитро» уже заявила, что готовится принять первых пациентов в течение 4–5 недель. За это время там планируют получить необходимые разрешения от Роспотребнадзора, закупить тест-системы у отечественных поставщиков. В «Хеликсе» пока не торопятся с громкими заявлениями о сроках начала тестирования. «Как только реагенты будут доступны для частных лабораторий на территории России, и будет расширен список учреждений, допущенных к работе с ними, мы рассчитываем на возможность выполнять исследования на COVID-19,– рассказали «Собака.ru» в пресс-службе. – Лаборатории компании имеют все необходимое техническое оснащение и квалифицированных специалистов для выполнения широкого спектра анализов».
Возможно, дело действительно сдвинется с мертвой точки. Так, на прошлой неделе стало известно о создании в России Альянса по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19. В совещании по этому поводу приняли участие представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекса» и Mail.ru Group. В пресс-службе правительства сообщили, что в пилотном проекте тестирования примут участие ведущие сети лабораторий и клиник. Генеральный директор «Хеликса» Юрий Андрейчук подтвердил «Собака.ru» договоренности о сотрудничестве.
Юрий Андрейчук
основатель и генеральный директор Лабораторной службы «Хеликс»
Мы считаем крайне важной задачей организацию массового превентивного тестирования населения. На данный момент обсуждаются варианты взаимодействия. Речь идет как о выполнении теста на COVID-19 на технологических площадках «Хеликса», так и о привлечении нашего персонала для взятия биоматериала, в том числе и на дому.
А пока система тестирования работает в нынешних реалиях, медперсонал, пациенты и правительство сходятся в одном: в борьбе с коронавирусом самой эффективной мерой является самоизоляция.
Текст: Ольга Шкворова, Катерина Резникова.
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