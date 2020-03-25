Эксперимент редакции: как мы пытались сдать тест на коронавирус в Петербурге

Я заглядываю в окошко регистратуры, закрывая лицо шарфом: я здесь самый опасный элемент. Иммунитет, возраст – пожалуй, все присутствующие мне в этом проигрывают. «Хочу сдать анализ на коронавирус, на работе обязали», – почти не привираю я. – «А вы как себя чувствуете?» – «Нормально». – «У нас сегодня до 14, вы уже опоздали. Сейчас анализ берем только в боксе. Это через дорогу. Для тех, у кого острое состояние. Вам не надо, наверное». – «Нет». – «Тогда завтра с 9 до 14. И к нам можете не подходить, сразу в 104-й кабинет», – без какого-либо упрека к моей ипохондрии произносит женщина.

Субботним утром в коридорах поликлиники пусто, дверь с надписью «Прием анализов на коронавирусную инфекцию у здоровых пациентов» закрыта. 9:26 – в регистратуре заверяют: «Ждите, сейчас подойдут». К моему ожиданию присоединяется мужчина средних лет: –«Я из командировки вернулся, из Сургута. Там, конечно, спокойно с этим, но я в аэропорту тусовался. Домой не пускают без справки». Понимающе киваю.

К нам направляется женщина в голубом балахоне, волосы спрятаны под светлой балаклавой, на лице респиратор. «Здравствуйте! Болеете?» – раздается голос пожилой медсестры. – «Болела, меня попросили сдать тест на работе», – честно признаюсь я. «Заходите. Насморк есть? Температура? – женщина принимается считать что-то в толстом рукописном журнале – Так, подожди, пожалуйста, сейчас один звонок: «Наталья Владимировна, по нашему, по 104-му, 49 пациентов», – заключает она, суммируя количество сдавших анализ вчера. «А много желающих провериться на коронавирус?» – спрашиваю я. – «Угу, много, – на выдохе произносит медсестра, – а лишний раз зачем сюда ходить. Если сейчас все чихают, кашляют».