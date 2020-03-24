Пока на карантин закрываются спортзалы и бассейны, а прогулки по улице переходят в разряд роскоши «Собака.ru» расспросила главного ЗОЖ-гуру Петербурга и идеолога проекта «Бешеная сушка» Василия Смольного о том, как пережить период самоизоляции и продолжить влезать в старые джинсы.
5 простых правил и упражнений для домашнего карантина от Василия Смольного
Василий Смольный
Идеолог проекта «Бешеная сушка»
«Я думаю, что карантин или так называемая "самоизоляция" — это повод для общей перезагрузки от суеты и ненужных эмоций. Речь даже не о том, чтобы остаться в своих размерах или похудеть. Я говорю об укреплении иммунитета, потому что лекарств от коронавируса пока нет, а это значит, что в случае чего справиться нам поможет только собственный организм».
Топ-5 ЗОЖ-советов от Василия Смольного на период карантина
1. Тренируйтесь каждый день
Карантин — это не повод останавливать тренировки, ведь продолжать их можно и дома. Непродолжительный и контролируемый стресс в организме, который провоцируют занятия спортом, поддерживаает нашу иммунную систему. Он помогает увеличить защитные силы организма, а также снижает жировую массу и укрепляет мышцы.
Берпи
Все классические упражнения — приседания, планка, скручивания — отлично работают. Но одно из самых действенных и простых для выполнения в домашних условиях — это берпи. Оно задействует практически все группы мышц, а многим и вовсе заменяет полноценную тренировку. Сделайте 50-60 берпи в три подхода — вот вам прокачка и заряд бодрости на весь день!
2. Ешьте квашеную капусту
Во-первых — это источник витамина C, который поддерживает иммунитет – защищает его от вирусов и инфекций — и параллельно является мощнейшим антиоксидантом, который способен в одиночку расправляться с токсинами и выводить их из организма человека. А во-вторых, капуста — это пребиотик. Она готовится методом ферментации, что в результате положительно влияет на микрофлору кишечника, улучшает гормональный фон и даже помогает похудеть — снижает количество жира, особенно в области живота.
Альтернатива капусте — это другие продукты, в которых содержится большое количество пребиотиков. Например, напиток из корня цикория с инулином, псилиум (шелуха семян подорожника), батат, топинамбур, чеснок, лук, спаржа, какао бобы, зелёные бананы, молотые семена льна. Все они невероятно полезны.
3. Выходите на прогулки
Лучшее средство от хандры — свежий воздух. Пока у нас еще есть такая возможность, выбирайтесь загород или на улицу. Сейчас даже в Петербурге светит яркое солнце — видимо в ответ на карантин и эпидемию. Стоит этим воспользоваться и как следует насладиться. И настроение лучше, и здоровье крепче. Главное: соблюдайте безопасную дистанцию и не ходите по слишком людным местам.
4. Следите за уровнем витамина D в крови
Витамин D — это один из важнейших витаминов, что поддерживают наш иммунитет. Тем более, мы живем в регионе, где солнце на небе воспринимается чаще не в серьез, а как насмешка природы или большой праздник. Лосось, тунец, яйца — все эти продукты обязательно должны быть в вашем рационе, пока вы живете в режиме карантина. А как только все это закончится, обязательно сдайте анализы на витамин D в крови и проконсультируйтесь с врачом о том, в какой дозировке его стоит добавить в ваш рацион.
5. Мыслите позитивно
Наша нервная система очень сильно влияет на иммунитет: чем мы бодрее и веселее, тем выше его защитные функции. Не ждите зомби-апокалипсис, не настраивайтесь на худшее. Ловите дзен и постарайтесь мыслить позитивно — это лекарство от многих болячек, в том числе и от коронавируса!
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