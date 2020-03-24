5 простых правил и упражнений для домашнего карантина от Василия Смольного

Топ-5 ЗОЖ-советов от Василия Смольного на период карантина

1. Тренируйтесь каждый день

Карантин — это не повод останавливать тренировки, ведь продолжать их можно и дома. Непродолжительный и контролируемый стресс в организме, который провоцируют занятия спортом, поддерживаает нашу иммунную систему. Он помогает увеличить защитные силы организма, а также снижает жировую массу и укрепляет мышцы.





Берпи

Все классические упражнения — приседания, планка, скручивания — отлично работают. Но одно из самых действенных и простых для выполнения в домашних условиях — это берпи. Оно задействует практически все группы мышц, а многим и вовсе заменяет полноценную тренировку. Сделайте 50-60 берпи в три подхода — вот вам прокачка и заряд бодрости на весь день!