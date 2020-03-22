«Огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго»: Патриарх Кирилл утвердил специальную молитву от коронавируса

Ранее Ватикан пообещал отпустить грехи заразившимся коронавирусом верующим. «Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения COVID-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них», – говорится в документе.



Напомним, Русская православная церковь утвердила с патриархом Кириллом правила профилактики коронавируса во время церковных служб. Прихожанам, исходя из документа, опубликованного на сайте Русской православной церкви, запретят целовать крест и руку священника. Правда, распространяются эти правила только на Московскую епархию.



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