Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой коронавируса. Об этом говорится на сайте Московского патриархата.
«Огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго»: Патриарх Кирилл утвердил специальную молитву от коронавируса
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Фото: Shutterstock
Священный Синод призвал пастырей церкви «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам». В это воскресенье, 22 марта, новые молитвы будут прочитаны во всех храмах РПЦ. Вот как она звучит:
Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Ранее Ватикан пообещал отпустить грехи заразившимся коронавирусом верующим. «Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения COVID-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них», – говорится в документе.
Напомним, Русская православная церковь утвердила с патриархом Кириллом правила профилактики коронавируса во время церковных служб. Прихожанам, исходя из документа, опубликованного на сайте Русской православной церкви, запретят целовать крест и руку священника. Правда, распространяются эти правила только на Московскую епархию.
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