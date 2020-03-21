Ватикан пообещал индульгенции верующим, заразившимся коронавирусом

Напомним, Русская православная церковь утвердила с патриархом Кириллом правила профилактики коронавируса во время церковных служб. Прихожанам, исходя из документа, опубликованного на сайте Русской православной церкви, запретят целовать крест и руку священника. Правда, распространяются эти правила только на Московскую епархию.



Ранее, 9 марта, в Казанский собор прибыли мощи пророка Иоанна Предтечи. Со следующего дня к мощам выстроилась очередь из верующих петербуржцев, которые подходят к сосуду и целуют его – при том, что Александр Беглов ввел режим повышенной готовности в городе в связи с распространением COVID-19, а ВОЗ объявила пандемию коронавируса.