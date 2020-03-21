Ватикан издал особый декрет о предоставлении специальных индульгенций верующим, которые заразились коронавирусом, сообщают РИА Новости.
Ватикан пообещал индульгенции верующим, заразившимся коронавирусом
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Фото: Shutterstock
«Дар специальных индульгенций предоставляется верующим, страдающим от заражения COVID-19, который обычно называется коронавирусом, а также медицинским работникам, членам семей и всем тем, кто любым образом, в том числе молитвой, заботятся о них», – говорится в документе.
Помимо этого, возможность получить индульгенцию появилась у католиков, которые, участвуя в таинствах покаяния и евхаристии, усердно молятся за прекращение пандемии коронавируса, а также облегчение участи заболевших и их спасение.
Напомним, Русская православная церковь утвердила с патриархом Кириллом правила профилактики коронавируса во время церковных служб. Прихожанам, исходя из документа, опубликованного на сайте Русской православной церкви, запретят целовать крест и руку священника. Правда, распространяются эти правила только на Московскую епархию.
Ранее, 9 марта, в Казанский собор прибыли мощи пророка Иоанна Предтечи. Со следующего дня к мощам выстроилась очередь из верующих петербуржцев, которые подходят к сосуду и целуют его – при том, что Александр Беглов ввел режим повышенной готовности в городе в связи с распространением COVID-19, а ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
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