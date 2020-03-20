Как все успевать, работая из дома? Объясняет вице-президент биотехнологической компании

1. Работать над некоторыми задачами всегда удобнее из дома

Еще до массового перехода на удаленную работу у наших сотрудников, не связанных с производством или лабораториями, была возможность несколько раз в месяц взять хоум-офис по согласованию с руководителем. Это отличный инструмент, который может применяться в разных ситуациях — например, сконцентрироваться над некоторыми задачами легче, работая в домашней обстановке.

2. Четкой инструкции для работы на удаленке нет — вы должны создать ее сами

Важно понимать, что четких инструкций по массовой удаленной работе — «а как же лучше поступать?» — у многих компаний сейчас попросту нет. Эти инструкции должны рождаться именно сейчас. Это новый, но важный вызов для юристов, HR-специалистов, IT-служб.

3. Отнеситесь к кейсу по удаленной работе серьезно: возможно, он пригодится вам еще не раз

В нынешней ситуации мы планируем провести на удаленной работе около месяца. Но не можем знать, что нас ждет в будущем. На мой взгляд, все компании должны быть готовы к максимально быстрому переходу на удаленку. Это очень важный кейс, из которого нужно извлечь позитивный опыт. И понимать, что это не просто новые условия работы, а новая рабочая философия и культура.

4. «Я вижу человека, значит он работает» — заблуждение

Многие руководители и компании против удаленной работы. Они находятся в мыслительной ловушке: «я вижу человека, значит он работает». Если сейчас работодатели получат положительный опыт по удаленной работе, то в будущем будут с большей лояльностью отпускать сотрудников домой. Мне кажется, все должны понять, что это возможно.