«Яндекс.Такси» и Delivery Club начнут доставлять лекарства на дом

Как пишет «Коммерсантъ», на сегодняшний день «Яндекс.Такси» достигнуты договоренности с сетями аптек «36,6», «Горздрав», «Эркафарм», «Невис» и «Фармаимпекс», а также производителями Alium и «Полисорб». Заказ лекарств будет осуществляться на сайтах сетей и производителей — его соберет сотрудник аптеки, а доставят водители и курьеры, работающие с сервисами «Яндекса». Первое время сервис будет работать в Москве и Петербурге, позже — запустится в регионах. Оплата будет осуществляться безналичным способом.

Помимо лекарственных препаратов, федеральные власти рассматривают возможность дистанционной торговли алкоголем. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение правительства 13 марта. «Сейчас мы видим огромную потребность быстро организовать доставку со стороны совершенно разных компаний и организаций, которые испытывают нехватку курьеров или у которых нет своей логистики. Это не только аптеки, но и ритейлеры, рестораны, продавцы хозяйственных товаров, одежды, мебели и т. д.»,— объясняет гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Сервис Delivery Club также готовится запустить доставку безрецептурных препаратов. Как пишет Telegram-канал Baza, она будет организована совместно с сервисом «Все аптеки». Проект планируется внедрить в 65 городах России.