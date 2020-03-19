Какие различия между симптомами коронавируса, простуды и гриппа? Объясняет Роспотребнадзор

Грипп имеет более короткий инкубационный период, чем коронавирус Covid-2019. Время между последовательными случаями заражения для коронавируса составляет 5-6 дней, в то время как интервал гриппа — 3 дня. Кроме того, число вторичных случаев заражения у Covid-2019 в 2-2,5 раза выше, чем у гриппа.

Грипп чаще всего передается через детей, тогда как коронавирусом в большинстве заражаются взрослые. Дополнительные предварительные данные, полученные относительно домохозяйств в Китае, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.

«Больше всего риску тяжелой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что касается Covid-19, то в настоящее время мы знаем, что пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Смертность от коронавируса выше, чем от гриппа — так, для сезонного гриппа смертность обычно значительно ниже 0,1%. Однако для того, чтобы точнее определить масштабы смертности от Covid-19, потребуется время. «Тем не менее, смертность в значительной степени определяется доступом к медицинской помощи и ее качеством», — добавляют в ведомстве.