Роспотребнадзор назвал главные различия между симптомами нового коронавируса Covid-2019 и гриппа. Несмотря на то, что обе болезни являются респиратурными заболеваниями, имеют схожую картину заболевания и передаются при воздушно-капельным путем, отличает их друг от друга скорость передачи.
Какие различия между симптомами коронавируса, простуды и гриппа? Объясняет Роспотребнадзор
Грипп имеет более короткий инкубационный период, чем коронавирус Covid-2019. Время между последовательными случаями заражения для коронавируса составляет 5-6 дней, в то время как интервал гриппа — 3 дня. Кроме того, число вторичных случаев заражения у Covid-2019 в 2-2,5 раза выше, чем у гриппа.
Грипп чаще всего передается через детей, тогда как коронавирусом в большинстве заражаются взрослые. Дополнительные предварительные данные, полученные относительно домохозяйств в Китае, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.
«Больше всего риску тяжелой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что касается Covid-19, то в настоящее время мы знаем, что пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции», — отмечают в Роспотребнадзоре.
Смертность от коронавируса выше, чем от гриппа — так, для сезонного гриппа смертность обычно значительно ниже 0,1%. Однако для того, чтобы точнее определить масштабы смертности от Covid-19, потребуется время. «Тем не менее, смертность в значительной степени определяется доступом к медицинской помощи и ее качеством», — добавляют в ведомстве.
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Фото: Роспотребнадзор
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