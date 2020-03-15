Петербургский чемпион по кайтсерфингу Петр Тюшкевич заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем Instagram в воскресенье, 15 марта.
У спортсмена из Петербурга Петра Тюшкевича подтвердилась коронавирусная инфекция
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Заболел в общем короновирусом) лежу в инфекционке. теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России😂😂 но не переживайте врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею👍🏻👍🏻👍🏻 Паники нет, но на самом деле старайтесь ПОМЕНЬШЕ ХОДИТЬ В ЛЮДНЫЕ МЕСТА И ПОСИДИТЕ ДОМА, потому что вы точно НЕ хотите им заразиться)
«Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России. Но не переживайте: врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею», — написал Петр. Как отметил сам спортсмен, никакой паники у него нет, однако он призвал подписчиков реже посещать людные места и по возможности сидеть дома.
Ранее стало известно о том, что России количество зараженных COVID-19 увеличилось до 63 человек. Трое заболевших находятся в Московской области, один — в Тюменской. Они недавно посещали Италию, Францию, Германию и Швейцарию.
Напомним, в Петербурге 16 марта вступит в силу постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Это означает, что с 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.
Студентов трех факультетов СПбГУ переводят на дистанционное обучение. Возможность получать образование дистанционно появилась у юридического факультета, Высшей школы менеджмента и факультета свободных искусств и наук. Кроме того, петербургский комитет по образованию планирует перевести школьников на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19. Окончательное решение будет озвучено в понедельник, 16 марта. При этом все школы Петербурга получат доступ к городскому порталу дистанционного обучения, пока в городе действует особый режим. «Портал предлагает пользователям курсы по большинству предметов. Кроме того, он дает возможность учителю дополнить курс своими материалами и заданиями для его учеников», — добавили в комитете.
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