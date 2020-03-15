В России количество зараженных COVID-19 увеличилось до 63 человек

Ранее ВОЗ выпустила рекомендации для населения в связи с распространением нового коронавируса. В них перечислены основные мифы и ложные представления о коронавирусной инфекции, а также эффективные меры защиты.



Напомним, в Петербурге 16 марта вступит в силу постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Это означает, что с 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.

Студентов трех факультетов СПбГУ переводят на дистанционное обучение. Возможность получать образование дистанционно появилась у юридического факультета, Высшей школы менеджмента и факультета свободных искусств и наук. Кроме того, петербургский комитет по образованию планирует перевести школьников на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19. Окончательное решение будет озвучено в понедельник, 16 марта. При этом все школы Петербурга получат доступ к городскому порталу дистанционного обучения, пока в городе действует особый режим. «Портал предлагает пользователям курсы по большинству предметов. Кроме того, он дает возможность учителю дополнить курс своими материалами и заданиями для его учеников», — добавили в комитете.