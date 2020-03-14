Петербургских школьников могут перевести на дистанционное обучение из-за коронавируса

Напомним, 13 марта Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». В этот же день в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. Вирус обнаружили у жительницы Кудрово. Женщина вернулась из Италии, сейчас её доставили в Боткинскую больницу.



На сегодняшний день в России число зараженных достигло 47: у двух жителей Кемерово обнаружили коронавирусную инфекцию. Их госпитализировали в городскую инфекционную больницу №8. Пациенты находятся в изоляции и получают необходимое лечение.