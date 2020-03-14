Петербургский комитет по образованию планирует перевести школьников на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19. Окончательное решение будет озвучено в понедельник, 16 марта, пишет «Фонтанка».
Петербургских школьников могут перевести на дистанционное обучение из-за коронавируса
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Фото: Shutterstock
В этот день школы продолжат работать в обычном режиме, но в комитете добавили, что родители могут оставить детей дома, если посчитают это нужным. При принятии решения будут учитываться позиции петербургского Роспотребнадзора и текущей эпидемической ситуации в городе.
Ранее Минпросвещения посоветовало при необходимости переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения. Во все регионы были направлены рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детсадах, школах, организациях среднего профессионального и дополнительного образования.
Напомним, 13 марта Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». В этот же день в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. Вирус обнаружили у жительницы Кудрово. Женщина вернулась из Италии, сейчас её доставили в Боткинскую больницу.
На сегодняшний день в России число зараженных достигло 47: у двух жителей Кемерово обнаружили коронавирусную инфекцию. Их госпитализировали в городскую инфекционную больницу №8. Пациенты находятся в изоляции и получают необходимое лечение.
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