В Кемеровской области выявили два новых случая коронавируса

Напомним, вчера в России число случаев коронавируса достигло 45. По состоянию на 13 марта в России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Петербурге, по одному — в Ленинградской и Московской областях, а также в Пермском крае. В этот же день в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. Вирус обнаружили у жительницы Кудрово. Женщина вернулась из Италии, сейчас её доставили в Боткинскую больницу. При этом Александр Беглов ввел режим повышенной готовности в городе. С 16 марта по 30 апреля в городе запрещены мероприятия численностью более 1000 человек.

До этого, 11 марта, в России зафиксировали 8 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Шестеро заболевших находятся в Москве, еще двое в Московской области. 9 марта стало известно о трех новых инфицированных в Москве, а днем ранее было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 в России. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все посещали Италии за последние две недели.

