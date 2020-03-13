Быть тревожным — это нормально или нет? Объясняет психотерапевт

Тревога — это нормально

Испытывать тревогу — абсолютно нормально. Это одно из базовых переживаний человека, которое к тому же необходимо для выживания. Одна из гипотез эволюционной биологии делает предположение, что в процессе эволюции выживали более тревожные, а не расслабленные особи. Те люди, которые первые замечали хищника и быстрее убегали, имели больший шанс передачи генетической информации для будущих поколений, а у беспечных шансы были похуже. Если эта гипотеза верна, то все мы являемся потомками более тревожных предков. Получается, идея того, что мы рождены сугубо для счастья и беззаботной жизни, немного нелепа. Естественный отбор явно не отдавал предпочтения беззаботным гедонистам, живущим «одним днем».

Современному человеку не приходится часто находиться на грани жизни и смерти, тем не менее тревога и (самое неприятное) её избегание цветет пышным цветом. Одно дело — вовремя скрыться от хищника, но совсем другое — в силу повышенной тревожности убегать от значимых людей или принятия решений. Условно мы можем разделить тревогу на нормальную и патологическую. Первая — помогает жить и приспосабливаться к изменяющимся условиям, вторая — мешает. Важно понять, какую роль тревога играет в вашей жизни.

Чем тревога отличается от страха? Страх — это более предметное чувство. Если на вас бежит собака и вы боитесь, что она вот-вот вас покусает, то это страх. Если вы думаете, что в будущем с вами случится что-то плохое — это ближе к тревоге. Тревога — чувство, которое возникает в ситуации неопределенности.