ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса Covid-19

По состоянию на 19:40 11 марта, в мире зафиксировано 121564 случая заражения новым типом коронавируса. 4373 человека скончались, выздоровели — 66239. С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией, а также перестает выдавать визы итальянцам.

Напомним, с 10 марта Италию полностью закрыли на карантин по коронавирусу Covid-19. Теперь ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, распространены на территорию всей страны.

8 марта было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 в России. Речь идет о заболевших в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Они все посещали Италии за последние две недели. Ранее в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.

Ранее «Аэрофлот» разрешил пассажирам изменять маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в Италию и Израиль и обратно без штрафных санкций. Авиакомпания S7 и лоукостер «Победа» также упростили процедуру возврата приобретенных билетов. Такое решение было принято в связи с ускорением распространения нового коронавируса Covid-19. Кроме того, две российские авиакомпании заявили о прекращении полетов в города Италии, Франции, Германии и Испании, а также в Израиль.