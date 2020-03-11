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Мы всем умрем?! Эксперты – о том, оправдана ли реакция общества на коронавирус

Пока Apple отменяет презентацию нового IPhone из-за коронавируса, а москвичи доносят в полицию на соседей, нарушающих правила нахождения в карантине, обратились за экспертным мнением к врачам и психологам. Что лежит в основе нашей тревожной реакции на Covid-19 и оправдано ли настолько пристальное внимание к этому инфекционному заболеванию? 

Александр Абдин

управляющий партнер Euromed Group, член Совета по развитию здравоохранения Санкт-Петербурга 

Уверен, что еще в середине XX века эпидемия коронавируса осталась бы незамеченной. Но сейчас мы живем с ощущением, что болезнь поджидает тебя за углом или в соседней квартире. 40 тысяч человек активно болеют, остальной мир наблюдает — развернулась настоящая «инфодемия». Все отменяется, поспешно переносится, всем нужно замереть в своих квартирах в ожидании судного дня.

Мы наблюдаем вторую волну роста заболеваемости, которая, по всей видимости, связана с тем, что провинцию Хубэй слишком поздно закрыли на карантин. Вирус, отличающийся от обычного гриппа длительным инкубационным периодом (он составляет от 7 до 14 дней), успел распространиться в нашем чрезвычайно мобильном мире. Однако нужно быть готовыми и к третьей волне— она будет связана с тем, что растет охват диагностикой, системами тестирования. Число инфицированных продолжит расти. Но число инфицированных Covid-19 – это не то же самое, что число инфицированных ВИЧ-инфекцией или гепатитом С. Кроме того, число инфицированных коронавирусом не равно числу заболевших — у многих людей все протекает бессимптомно. И тем более не равно числу тех, кто находится в палате интенсивной терапии, на грани жизни и смерти.

Вероятно, в ближайшем будущем из-за охвата диагностикой начнет резко расти еще одна сумасшедшая цифра – число инфицированных.

Людей пугает и фрустрирует непредсказуемость, отсутствие перспективы в будущем. Если бы появилась новость о том, что изобрели волшебную таблетку или вакцину, это как-то бы структурировало будущее, спрогнозировало его. Но в отличие от антибиотиков, которые борются с бактериями, не существует лекарств, которые таргетно убивают вирус. Тут или заболел, или не заболел.

Грамотные, опытные и мудрые вирусологи говорят, что эпидемия, конечно же, уйдет. Другое дело – это цена комфорта, которую люди заплатят за ее уход. Мы — консьюмеристы. Для общества потребления, развлечений, ярких эмоций и путешествий нынешняя ситуация — удар ниже пояса, к которому никто не был готов. И хотя нас лишили комфорта на 5%, возникает ощущение, что мы живем на руинах 1945-го года. А еще с приходом коронавируса все остальные проблемы отошли на задний план — умирающие, нуждающиеся в редких лекарственных препаратах и пересадке костного мозга. Но человеческое горе в его различных вариаций никуда не исчезло — просто из-за специфики популяционного тоннельного видения и мощного коронавирусного пресса нам не так интересно обращать на это внимание.

Глубоко надеюсь, что массовая истерия уляжется к концу марта. К середине апреля мир придет в себя, а ближе к маю будет поставлена точка. Единичные случаи, конечно, могут появляться вплоть до осени. Другое дело – как будут люди, правительства и СМИ реагировать на инфицированных? Карантинные меры будут такими же строгими или возможны послабления? Смотрите, в этой точке мира появился еще один! Это может продолжаться до бесконечности, ведь представители семейства коронавирусов всегда циркулировали в человеческой популяции, вызывая респираторные заболевания.  

Филипп Кузьменко

терапевт, кардиолог, диетолог и автор медицинского блога «Доктор Фил»

В 2020 году здравоохранение способно реагировать на ЧС, связанное с возникновением новой инфекции. Когда появляется заболевание, которое мы пока не умеем лечить и предотвращать с помощью вакцинации, принимается единственное правильное решение — это изоляция больных людей от здоровых. Введение карантинных мер — нормальная практика. После изоляции очагов заражения у нас появляется понимание: насколько заболевание смертельно, поправляются пациенты или нет, страдают ли они от тяжелых осложнений, какие лекарства им помогают.

Если мы говорим о коронавирусе, то запредельной смертностью он не обладает — это не чума XXI века. Да, не буду скрывать, что Covid-19 коварнее, чем грипп. Но в масштабах того, сколько человек болеет гриппом каждый год, коронавирус пока не настолько серьезен. Вся нынешняя шумиха связана с тем, что одномоментно заболело относительно много людей, одномоментно относительно много умерло. Тем не менее у нас нет каких-то критических показателей, чтобы начинать рвать волосы на голове. Число погибших достигло 3 тысяч человек. Каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек.

Боюсь ли я коронавируса? Не очень. Ведь даже при личной встрече с ним мои шансы выжить составляют 98 процентов. 

Без сомнений, шумиха вокруг коронавируса спровоцирована развитием соцсетей. Каждый из нас либо генерирует информацию, либо является ее потребителем. Представители медиа всех уровней — от сотрудников информационных агентств до админов telegram-каналов — нуждаются в контенте. А когда появляется такая напасть, которая не проходит за неделю, появляется и отличная возможность на ней паразитировать, привлекая все больше трафика. Возможно, каждый, кто пишет про коронавирус, убежден, что делает хорошее дело – просвещает людей, дает им полезную информацию. Но это ложное убеждение. Я стараюсь игнорировать тему коронавируса, потому что учу своих подписчиков другому — включать голову. И была бы моя воля, запретил писать о коронавирусе всем, кроме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Боюсь ли я коронавируса? Не очень. Ведь даже при личной встрече с ним мои шансы выжить составляют 98 процентов. Это неплохой показатель. Да, в масштабах миллиардов людей смертность в 2% — это уже не очень хорошо. Но столько же составляет общемировой показатель детской смертности. Дети по умолчанию не выживают в 2 процентах случаев. Окей, детскую смертность мы принимаем, но только не коронавирус.

Как реагировать на сообщения о том, что в твоей стране или городе зарегистрирован очередной зараженный Covid-19? Радоваться. Ведь это значит, что система работает — больных людей изолируют от здоровых. Это самое главное. Скрываться от коронавируса в безлюдных деревнях я не рекомендую — с такими реакциями нашей цивилизации придет конец. Больше, чем угроза заражения Covid-19, меня пугает то, что общая озабоченность, подогреваемая СМИ, может спровоцировать нарушение экономической ситуации в стране.

Наступит ли мировой экономический кризис из-за коронавируса? Объясняет экономист

Василий Клайман

клинический психолог центра «Качество жизни»

Мы переживаем исторический момент — впервые человечество имеет дело с вирусом, появившимся в эпоху расцвета интернет-технологий и средств массовой коммуникации. Я психолог, а не социолог, но с интересом наблюдаю, как социальные проявления преображаются, приобретают новый вид. И все потому, что у каждого из нас в руках появился мобильный телефон, а скорость обмена информацией, мемами или фейковыми новостями занимает меньше секунды.

Тревожная реакция общества на Сovid-19 ожидаема. Эмоция страха – эволюционно важная и нужная вещь. Обезьяны, которые не боялись, что их съест тигр и дергали его за хвост, имели меньше шансов дать потомство. Также, как и обезьяны, которые не боялись есть всякую гадость.

Мы потомки тревожных обезьян, наш мозг привык обращать внимание на пугающую его информацию.

И ситуация с коронавирусом стала триггером для проявления тревожности разной природы Люди, переживающие из-за потери контроля, боятся летать в потенциально зараженных самолетах, люди, склонные к проявлению ипохондрии, помимо симптомов рака ищут у себя симптомы коронавируса.

Однако ни в одном официальном источнике информации нет рекомендации — «бояться». Рекомендуется мыть руки, не касаться слизистых и лица, носить с собой дезинфицирующее средство, быть осторожным в общественных местах. Мои друзья живут в Тайване, культура жителей этого острова после нескольких вспышек инфекционных заболеваний давно сосредоточена на соблюдении правил гигиены. Не есть в метро, пользоваться масками и протирать руки спиртом — все эти рутинные правила в порядке вещей. Но и с ними лучше не перебарщивать — если перемывать руки по 10 раз, есть риск сформировать обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). А некоторые формы ОКР переносятся куда мучительнее, чем коронавирус. 

Катерина Резникова,
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