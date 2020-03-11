Мы всем умрем?! Эксперты – о том, оправдана ли реакция общества на коронавирус

Людей пугает и фрустрирует непредсказуемость, отсутствие перспективы в будущем. Если бы появилась новость о том, что изобрели волшебную таблетку или вакцину, это как-то бы структурировало будущее, спрогнозировало его. Но в отличие от антибиотиков, которые борются с бактериями, не существует лекарств, которые таргетно убивают вирус. Тут или заболел, или не заболел.

Грамотные, опытные и мудрые вирусологи говорят, что эпидемия, конечно же, уйдет. Другое дело – это цена комфорта, которую люди заплатят за ее уход. Мы — консьюмеристы. Для общества потребления, развлечений, ярких эмоций и путешествий нынешняя ситуация — удар ниже пояса, к которому никто не был готов. И хотя нас лишили комфорта на 5%, возникает ощущение, что мы живем на руинах 1945-го года. А еще с приходом коронавируса все остальные проблемы отошли на задний план — умирающие, нуждающиеся в редких лекарственных препаратах и пересадке костного мозга. Но человеческое горе в его различных вариаций никуда не исчезло — просто из-за специфики популяционного тоннельного видения и мощного коронавирусного пресса нам не так интересно обращать на это внимание.

Глубоко надеюсь, что массовая истерия уляжется к концу марта. К середине апреля мир придет в себя, а ближе к маю будет поставлена точка. Единичные случаи, конечно, могут появляться вплоть до осени. Другое дело – как будут люди, правительства и СМИ реагировать на инфицированных? Карантинные меры будут такими же строгими или возможны послабления? Смотрите, в этой точке мира появился еще один! Это может продолжаться до бесконечности, ведь представители семейства коронавирусов всегда циркулировали в человеческой популяции, вызывая респираторные заболевания.