Пока Apple отменяет презентацию нового IPhone из-за коронавируса, а москвичи доносят в полицию на соседей, нарушающих правила нахождения в карантине, обратились за экспертным мнением к врачам и психологам. Что лежит в основе нашей тревожной реакции на Covid-19 и оправдано ли настолько пристальное внимание к этому инфекционному заболеванию?
Мы всем умрем?! Эксперты – о том, оправдана ли реакция общества на коронавирус
Александр Абдин
управляющий партнер Euromed Group, член Совета по развитию здравоохранения Санкт-Петербурга
Уверен, что еще в середине XX века эпидемия коронавируса осталась бы незамеченной. Но сейчас мы живем с ощущением, что болезнь поджидает тебя за углом или в соседней квартире. 40 тысяч человек активно болеют, остальной мир наблюдает — развернулась настоящая «инфодемия». Все отменяется, поспешно переносится, всем нужно замереть в своих квартирах в ожидании судного дня.
Мы наблюдаем вторую волну роста заболеваемости, которая, по всей видимости, связана с тем, что провинцию Хубэй слишком поздно закрыли на карантин. Вирус, отличающийся от обычного гриппа длительным инкубационным периодом (он составляет от 7 до 14 дней), успел распространиться в нашем чрезвычайно мобильном мире. Однако нужно быть готовыми и к третьей волне— она будет связана с тем, что растет охват диагностикой, системами тестирования. Число инфицированных продолжит расти. Но число инфицированных Covid-19 – это не то же самое, что число инфицированных ВИЧ-инфекцией или гепатитом С. Кроме того, число инфицированных коронавирусом не равно числу заболевших — у многих людей все протекает бессимптомно. И тем более не равно числу тех, кто находится в палате интенсивной терапии, на грани жизни и смерти.
Людей пугает и фрустрирует непредсказуемость, отсутствие перспективы в будущем. Если бы появилась новость о том, что изобрели волшебную таблетку или вакцину, это как-то бы структурировало будущее, спрогнозировало его. Но в отличие от антибиотиков, которые борются с бактериями, не существует лекарств, которые таргетно убивают вирус. Тут или заболел, или не заболел.
Грамотные, опытные и мудрые вирусологи говорят, что эпидемия, конечно же, уйдет. Другое дело – это цена комфорта, которую люди заплатят за ее уход. Мы — консьюмеристы. Для общества потребления, развлечений, ярких эмоций и путешествий нынешняя ситуация — удар ниже пояса, к которому никто не был готов. И хотя нас лишили комфорта на 5%, возникает ощущение, что мы живем на руинах 1945-го года. А еще с приходом коронавируса все остальные проблемы отошли на задний план — умирающие, нуждающиеся в редких лекарственных препаратах и пересадке костного мозга. Но человеческое горе в его различных вариаций никуда не исчезло — просто из-за специфики популяционного тоннельного видения и мощного коронавирусного пресса нам не так интересно обращать на это внимание.
Глубоко надеюсь, что массовая истерия уляжется к концу марта. К середине апреля мир придет в себя, а ближе к маю будет поставлена точка. Единичные случаи, конечно, могут появляться вплоть до осени. Другое дело – как будут люди, правительства и СМИ реагировать на инфицированных? Карантинные меры будут такими же строгими или возможны послабления? Смотрите, в этой точке мира появился еще один! Это может продолжаться до бесконечности, ведь представители семейства коронавирусов всегда циркулировали в человеческой популяции, вызывая респираторные заболевания.
Филипп Кузьменко
терапевт, кардиолог, диетолог и автор медицинского блога «Доктор Фил»
В 2020 году здравоохранение способно реагировать на ЧС, связанное с возникновением новой инфекции. Когда появляется заболевание, которое мы пока не умеем лечить и предотвращать с помощью вакцинации, принимается единственное правильное решение — это изоляция больных людей от здоровых. Введение карантинных мер — нормальная практика. После изоляции очагов заражения у нас появляется понимание: насколько заболевание смертельно, поправляются пациенты или нет, страдают ли они от тяжелых осложнений, какие лекарства им помогают.
Если мы говорим о коронавирусе, то запредельной смертностью он не обладает — это не чума XXI века. Да, не буду скрывать, что Covid-19 коварнее, чем грипп. Но в масштабах того, сколько человек болеет гриппом каждый год, коронавирус пока не настолько серьезен. Вся нынешняя шумиха связана с тем, что одномоментно заболело относительно много людей, одномоментно относительно много умерло. Тем не менее у нас нет каких-то критических показателей, чтобы начинать рвать волосы на голове. Число погибших достигло 3 тысяч человек. Каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек.
Без сомнений, шумиха вокруг коронавируса спровоцирована развитием соцсетей. Каждый из нас либо генерирует информацию, либо является ее потребителем. Представители медиа всех уровней — от сотрудников информационных агентств до админов telegram-каналов — нуждаются в контенте. А когда появляется такая напасть, которая не проходит за неделю, появляется и отличная возможность на ней паразитировать, привлекая все больше трафика. Возможно, каждый, кто пишет про коронавирус, убежден, что делает хорошее дело – просвещает людей, дает им полезную информацию. Но это ложное убеждение. Я стараюсь игнорировать тему коронавируса, потому что учу своих подписчиков другому — включать голову. И была бы моя воля, запретил писать о коронавирусе всем, кроме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Боюсь ли я коронавируса? Не очень. Ведь даже при личной встрече с ним мои шансы выжить составляют 98 процентов. Это неплохой показатель. Да, в масштабах миллиардов людей смертность в 2% — это уже не очень хорошо. Но столько же составляет общемировой показатель детской смертности. Дети по умолчанию не выживают в 2 процентах случаев. Окей, детскую смертность мы принимаем, но только не коронавирус.
Как реагировать на сообщения о том, что в твоей стране или городе зарегистрирован очередной зараженный Covid-19? Радоваться. Ведь это значит, что система работает — больных людей изолируют от здоровых. Это самое главное. Скрываться от коронавируса в безлюдных деревнях я не рекомендую — с такими реакциями нашей цивилизации придет конец. Больше, чем угроза заражения Covid-19, меня пугает то, что общая озабоченность, подогреваемая СМИ, может спровоцировать нарушение экономической ситуации в стране.
Василий Клайман
клинический психолог центра «Качество жизни»
Мы переживаем исторический момент — впервые человечество имеет дело с вирусом, появившимся в эпоху расцвета интернет-технологий и средств массовой коммуникации. Я психолог, а не социолог, но с интересом наблюдаю, как социальные проявления преображаются, приобретают новый вид. И все потому, что у каждого из нас в руках появился мобильный телефон, а скорость обмена информацией, мемами или фейковыми новостями занимает меньше секунды.
Тревожная реакция общества на Сovid-19 ожидаема. Эмоция страха – эволюционно важная и нужная вещь. Обезьяны, которые не боялись, что их съест тигр и дергали его за хвост, имели меньше шансов дать потомство. Также, как и обезьяны, которые не боялись есть всякую гадость.
И ситуация с коронавирусом стала триггером для проявления тревожности разной природы Люди, переживающие из-за потери контроля, боятся летать в потенциально зараженных самолетах, люди, склонные к проявлению ипохондрии, помимо симптомов рака ищут у себя симптомы коронавируса.
Однако ни в одном официальном источнике информации нет рекомендации — «бояться». Рекомендуется мыть руки, не касаться слизистых и лица, носить с собой дезинфицирующее средство, быть осторожным в общественных местах. Мои друзья живут в Тайване, культура жителей этого острова после нескольких вспышек инфекционных заболеваний давно сосредоточена на соблюдении правил гигиены. Не есть в метро, пользоваться масками и протирать руки спиртом — все эти рутинные правила в порядке вещей. Но и с ними лучше не перебарщивать — если перемывать руки по 10 раз, есть риск сформировать обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). А некоторые формы ОКР переносятся куда мучительнее, чем коронавирус.
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