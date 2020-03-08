В России зарегистрировано три новых случая коронавируса

Напомним, в Петербурге зафиксировали уже второй случай заболевания коронавирусом. Помимо этого, выявлено три новых случая заражения в Липецке.

2 марта у вернувшегося из Италии гражданина России подтвердился случай заражения новым коронавирусом. Еще один случай выявления инфекции Covid-19 зафиксирован 5 марта. Заболевший — гражданин Итальянской республики, приехавший в Россию 29 февраля.

«5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-19 у гражданина Итальянской Республики», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Заболевший — итальянский студент Рикардо из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 февраля.

После госпитализации итальянского студента на карантин закрыли общежитие СЗГМУ им. Мечникова на проспекте Просвещения — теперь там заперты 700 человек или 20% учащихся вуза. Университет перешел на дистанционные программы обучения, студентов снабжают водой и едой. А 8 марта байкеры и музыкальная группа Iowa приняли участие в акции «Петербург своих не бросает!» в поддержку студентов, попавших в карантин из‑за коронавируса. Они выступали около здания общежития Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где сейчас находятся 780 человек.