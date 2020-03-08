Исследование: кофеин не влияет на креативное мышление, но повышает продуктивность в решении задач

Авторами исследования стали Дарья Забелина из Университета Арканзаса и Пол Сильвия из Университета Северной Каролины в Гринсборо. В их эксперименте участвовали 88 добровольцев, которые потребляли около двух чашек кофе в день. До начала эксперимента участники должны были отказаться от содержащих кофеин напитков и продуктов, а в день самого эксперимента их разделили на две группы: в одной — приняли 200 миллиграммов кофеина в капсуле, а во второй — аналогичную капсулу с плацебо.