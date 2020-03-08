Кофеин не влияет на креативность при решении задач, но способствует повышению продуктивности. Это показало исследование американских ученых, опубликованное в журнале Consciousness and Cognition.
Исследование: кофеин не влияет на креативное мышление, но повышает продуктивность в решении задач
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Фото: Shutterstock
Авторами исследования стали Дарья Забелина из Университета Арканзаса и Пол Сильвия из Университета Северной Каролины в Гринсборо. В их эксперименте участвовали 88 добровольцев, которые потребляли около двух чашек кофе в день. До начала эксперимента участники должны были отказаться от содержащих кофеин напитков и продуктов, а в день самого эксперимента их разделили на две группы: в одной — приняли 200 миллиграммов кофеина в капсуле, а во второй — аналогичную капсулу с плацебо.
Всего участники прошли три теста. В первом они составляли список проблем, которые могут возникнуть у человека, передвигающегося по земле или воздуху без транспорта. Таким образом оценивалось их дивергентное, креативное мышление – чем больше новых, оригинальных ответов, тем лучше.
Второй тест был на конвергентное мышление, то есть проверялась способность к быстрому решению задач. В нем испытуемые должны были найти нечто общее между тремя словами. В последнем же тесте оценивалась рабочая память: им необходимо было запомнить и воспроизвести появляющиеся на экране слова в зависимости от требуемой категории. Участники также поделились собственным отношением к потреблению кофеина. Например, считают ли они, что кофе или другие напитки с кофеином делают их продуктивнее.
Так, первая группы решила значительно больше задач на конвергентное мышление, чем та, что принимала плацебо (p = 0,021). Однако на креативное мышление кофеин не повлиял: результаты обеих групп в целом не отличались (p > 0,4). Кроме того, кофеин не повлиял на рабочую память (p = 0,679). Исследование показало, что кофеин правда улучшает продуктивность в решении задач, однако он никак не влияет на креативное мышление.
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